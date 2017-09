Badetag für Hunde in Cunewalde Am Sonnabend darf Bello zum Schwimmen ins große Becken. Herrchen kommt auch mit.

Blick auf das Cunewalder Freibad. © Uwe Soeder

Für Zweibeiner ist die Badesaison im Cunewalder Erlebnisbad bereits zu Ende. Vierbeiner dürfen am heutigen Sonnabend, zwischen 12 und 17 Uhr, noch mal ins Bad kommen, mit Herrchen oder Frauchen. Dazu lädt der Badförderverein ein. Der Eintritt kostet pro Nase – egal, ob Hundeschnauze oder Menschen-Zinken – einen Euro. Das so eingenommene Geld landet in der Gemeindekasse. Für Zweibeiner hält der Verein Gegrilltes und Getränke bereit, auch an die Vierbeiner wird gedacht.

Niemand muss befürchten, dass er beim nächsten Badbesuch zwischen Hundehaaren schwimmen muss. „Keine Sorge“, beruhigt Badchef Rico Koslowski, „nach dem Hundebadetag wird das Wasser ohnehin abgelassen.“

Auf die Idee mit dem Hundebadetag kam der Verein, weil seine Mitglieder gern mal was Neues ausprobieren. So wie das erste Neujahrsschwimmen Anfang des Jahres, das bald wieder stattfindet. (SZ/ks)

zur Startseite