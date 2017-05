Badespaß zum Muttertag Die Wohnungsgenossenschaften laden einmal im Jahr zum großen Familienfest ein. Dafür verwandelt sich die Cockerwiese in eine riesige Wohnung.

Johanna macht die Mama nass: Die Zweieinhalbjährige hat viel Spaß beim Bad im Pool des Familientags der Wohnungsgenossenschaften. Mutter Saskia Stech freut sich über die Abkühlung. © Rene Meinig

Was mag wohl das liebste Zimmer in der Wohnung sein? Johanna und Till müssen darüber nicht lange nachdenken. Die Zweieinhalbjährigen lieben das Badezimmer. Zumindest wenn es mit einer solch wunderbaren Ausstattung daherkommt wie das Badezimmer beim Sport- und Familientag der Dresdner Wohnungsgenossenschaften. Die haben am Sonntag zum achten Mal zu einem großen Fest auf die Cockerwiese eingeladen.

Einer großen Wohnung gleich sind die Attraktionen für Kinder und Erwachsene zum Spielen und Mitmachen in unterschiedlichen Räumen angeordnet. Im Kinderzimmer fährt eine große Eisenbahn, im Hof steht das Müllauto der Stadtreinigung, und im Bad lockt der XXL-Pool. Den mögen vor allem die kleinen Gäste besonders gern. Zumindest bis zum frühen Nachmittag passt das Wetter hervorragend zum Anbaden unter freiem Himmel.

Das finden auch Johanna und Till. Die beiden sind im Abstand von drei Tagen geboren. Ihre Mütter haben sich im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt. Oft sind sie mit ihren Männern und Kindern unterwegs. Gerade die kommen auf der Cockerwiese auf ihre Kosten, so viele Attraktionen locken. Dass gleichzeitig auch Muttertag ist, stört die zwei jungen Frauen nicht. „Es ist doch das schönste Geschenk, dass wir zusammen Zeit verbringen“, sagt Christin Haupt. Till hat für seine Mama etwas im Kindergarten gebastelt. Nun angelt er sich ein eigenes Geschenk: eine kleine gelbe Quietscheente, die auf dem Wasser schaukelt. Johanna spritzt indes vergnügt mit dem kühlen Nass. Auch Mama Saskia Stech bekommt etwas ab. „Macht gar nichts“, sagt sie. Die Abkühlung ist willkommen.

Tausende Besucher strömten zum Sport- und Familientag auf die Cockerwiese. Auch nach dem Regen am frühen Nachmittag kamen noch viele Gäste. Seit über zehn Jahren arbeiten Dresdens große Wohnungsgenossenschaften unter einer Dachmarke zusammen. Sie bewirtschaften 60 000 Wohnungen und damit ein Fünftel aller Wohnungen in Dresden.

zur Startseite