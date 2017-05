Badespaß beginnt An diesem Sonnabend öffnet das Nossener Bad für Besucher.

© Archiv: Claudia Hübschmann

Das Nossener Bad an der Gartenstraße 22 öffnet an diesem Sonnabend erstmals in dieser Saison seine Türen. Mit dem Anbaden ab 10 Uhr beginnt die sogenannte Vorsaison auf dem Areal der Nossener Badperle. Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 16 bis 17 Grad. Bis zum 24. Juni hat das Volksbad dann immer von Montag bis Freitag, 11 bis 18.30 Uhr und Sonnabend und Sonntag, 10 bis 18 Uhr, geöffnet.

In der Hauptsaison zwischen dem 26. Juni und dem 27. August können Besucher von 10 bis 20 Uhr hier baden. Derweil ist die Kegel- und Bowlingbahn in der angrenzenden Badperle wegen Umbauarbeiten zwischen dem 16. und 19. Mai geschlossen. Danach können hier wieder regulär die Kugeln rollen. (SZ/mhe)

zur Startseite