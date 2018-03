Badesalze, Alkohol, Crystal: Sucht hat viele Gesichter

Ein Stillleben, das Gefahren in sich birgt: Zigarettenkonsum ist heutzutage als gesundheitsgefährdend allgemein anerkannt; bei der „Volksdroge“ Alkohol gibt es zwar die theoretische Gewissheit, dass es sich mit C2H5OH genauso verhält – aber die persönlichen Schlussfolgerungen sind doch eher lax. Foto: Silke Richter

Ein 47-jähriger Vater von zwei Söhnen erzählt, wie er in die Alkoholsucht kam und deshalb nicht nur seinen Führerschein verlor. Dank ärztlich-therapeutischer Hilfe und Ansprechpartnern aus der Diakonie-Suchtberatungsstelle im Haus Bethesda in der Hoyerswerdaer Schulstraße bekam er nicht nur seinen Führerschein zurück, sondern ist seit sechs Jahren trocken und steht wieder fest im Leben. Der Interviewpartner möchte allerdings anonym bleiben.

Herr ... wie veränderte der Tag, als der Führerschein entzogen, Ihr Leben?

Am 12. Mai 2012 wurde mir zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten wegen Alkohol am Steuer der Führerschein entzogen. Beim ersten Mal hatte ich 1,2 Promille im Blut und bin mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot von neun Monaten „davongekommen“. Beim zweiten Mal wurde ich mit einem Alkoholwert von 1,9 Promille aus dem Verkehr gezogen. Seit diesem Tag lebe ich frei von Alkohol und habe mein Leben neu ausgerichtet. Ich habe vor vier Jahren bei einem sächsischen Bildungsträger eine neue Anstellung gefunden und helfe jetzt dort als Projektleiter, alkohol- und drogenabhängigen Menschen, eine neue Perspektive für ihr Leben zu finden. Seit zwei Jahren mache ich zudem eine berufsbegleitende Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Erzieher“ im Beruflichen Schulzentrum Bautzen, um meine berufliche Zukunft zu sichern. Ich habe die Qualifikation als Suchtkrankenhelfer und übe diese Funktion im Beruf und im Ehrenamt aus. Ich lebe in einer festen Beziehung und habe zwei erwachsene Söhne.

Ihre Sucht hat eine Vorgeschichte ...

Ja. Zum Alkohol hatte ich bereits im jungen Erwachsenenalter eine recht lockere Beziehung: Am Wochenende Discobesuche, Siege oder Niederlagen beim Fußball „begießen“ (ich war 32 Jahre lang aktiver Fußballer), das Feierabend-Bier ... Das erste Schlüsselerlebnis mit der Krankheit Alkohol hatte ich im Juni 1995, als meine Mutter an den Folgen ihrer Alkoholsucht verstarb. Mein Trinkverhalten potenzierte sich etwa im Jahr 2006. Mit meiner damaligen Lebensgefährtin hatte ich ein älteres Haus gekauft. Bei dessen Sanierung entstanden Stresssituationen. Mein Körper wusste, wie er sich dabei Entlastung holen konnte: durch Alkohol. Der dämpft. Ist immer verfügbar. Es geht schnell. Ein idealer Stressbekämpfer! 2009 war das Jahr, wo ich denke, dass mein Konsum krankhaft wurde. Meine Beziehung lag in Scherben, auch durch das viele Trinken. Durch mehrere Knie-OPs musste ich den Fußball aufgeben. Die berufliche Arbeit bereitete mir durch die jahrelange körperliche Belastung physische Schmerzen. Immer dabei nun meine „Medizin“: Alkohol. Zum Stress und den körperlichen Schmerzen kamen depressive Phasen. Ich ertränkte sie mit Unmengen von Bier. Zwölf bis zwanzig Flaschen täglich. Das zog sich bis zum besagten ersten Führerscheinentzug hin. Ich versuchte, meinen Alkoholkonsum zu kontrollieren, schaffte es aber nicht. Es dauerte nicht lange, und ich trank genau so viel wie vorher. Die nächste Alkoholfahrt war programmiert.

Sich als „süchtig“ zu bezeichnen und anzuerkennen, erfordert Überwindung und Einsicht. Wie war es bei Ihnen?

Mir fiel es relativ leicht. Komischerweise. Zum einen hatte ich ein Ziel vor Augen, und das hieß: Führerschein! Mir war bewusst, dass man heutzutage auf dem ersten Arbeitsmarkt nur mit Führerschein eine Chance hat. Zum anderen hatte ich ja erleben müssen, wie meine Mutter durch den Alkohol starb. Ansonsten habe ich beizeiten gelernt, die Alkoholsucht als Krankheit zu sehen, wie jede andere chronische Krankheit auch. Wenn man sich an bestimmte Regeln hält und auf sich achtet, ist die Lebensqualität keine schlechtere als bei einem gesunden Menschen. Jedenfalls bei mir. Ich hatte das damals mit der Zuckerkrankheit von meiner Lebensgefährtin verglichen. Heute gehe ich mit meinem „Handicap“ offener um. Bekannte und Freunde kennen meine Geschichte und ich bekomme sehr viel positives Feedback für den Weg, den ich eingeschlagen habe.

Wie sah die professionelle Hilfe konkret aus? Und den Führerschein zurückzubekommen, ist ja nicht einfach ...

Durch die Trinkerei hatte ich mir einen ordentlichen Leidensdruck aufgebaut und stand vor der Entscheidung: In welche Richtung soll’s nun gehen? Ich war sozusagen gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Einen Tag nach dem Führerscheinentzug stand ich bei meinem Hausarzt auf der Matte, und er schickte mich sofort zur 21-tägigen Entgiftung nach Großschweidnitz. Dort wurde mir zum ersten Mal bewusst, was es heißt, alkoholkrank zu sein. Nach der Entgiftung holte ich mir Hilfe bei der Suchtberatung der Diakonie in Hoyerswerda. Mit der Suchtberaterin Katrin Fleischmann stellten wir einen Plan auf, was getan werden muss, um den Führerschein wiederzuerlangen und in welchem zeitlichen Rahmen dies geschehen soll. Ich machte nachfolgend eine dreimonatige Langzeittherapie in Weinböhla. Dort hatte ich die Gelegenheit, alles Geschehene für mich noch mal aufzuarbeiten. Es folgte ein Vorbereitungskurs in der Suchtberatungsstelle Hoyerswerda, geleitet von Dennis Kuwan. Hier wurde ich optimal auf die folgende Medizinisch-Psychologische Untersuchung, die MPU, den so genannten „Idiotentest“ (der aber alles andere als das ist) vorbereitet. Zudem schloss ich mich der Selbsthilfegruppe für Alkohol- und Medikamentenabhängige an, wo ich immer noch Mitglied bin und ehrenamtliche Suchtkrankenhilfe leiste. Nach einem halbjährigen Screening war es soweit: MPU. Ich bestand beim ersten Mal! Kurz darauf war die zweijährige Sperrfrist vorüber und ich hatte meinen Führerschein wieder. Suchtkrankenhilfe ist immer Hilfe zur Selbsthilfe! Man muss bereit sein, Hilfe anzunehmen, dann kann man sich selber helfen!

Was raten Sie Menschen, damit sie gar nicht erst süchtig werden?

Jedem, der Alkohol trinkt, sollte klar sein, dass er ein Suchtmittel konsumiert und abhängig werden kann. Deshalb kann ich nur jedem raten, seine Trinkmengen zu hinterfragen und ehrlich mit sich umzugehen. Niemals sich mit anderen vergleichen, etwa: „Der trinkt doch viel mehr als ich! Warum soll ich da ein Problem haben?“

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Ich möchte meine Berufsausbildung erfolgreich abschließen. Für meine Familie und mich wünsche ich mir nur: Gesundheit.

