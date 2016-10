Badesaison zählt 23 200 Besucher

Am 15. September endete die diesjährige Saison im Großenhainer Naturerlebnisbad. Rund 23 200 kleine und große Badegäste besuchten an den 124 Öffnungstagen das Bad. Dies waren aufgrund des sehr durchwachsenen Sommerwetters zwar rund 7000 Besucher weniger als im Vorjahr, als man 30 200 Besucher begrüßte. Es fehlte vor allem ein über mehrere Wochen stabiles Hoch. Die Stadtverwaltung Großenhain ist allerdings in der Gesamtbilanz zufrieden mit der Saison 2016. Das Großenhainer Naturerlebnisbad verabschiedet sich jetzt in die Winterpause. Alle kleinen und großen Wasserliebhaber müssen sich nun wieder bis zum Start der neuen Saison am 15. Mai 2017 gedulden. (SZ)

