Badepark in Bad Muskau wird Baustelle Im nächsten Jahr wird an allen Ecken des Areals in Bad Muskau gebaut. Erste Arbeiten laufen bereits.

Die Villa Pückler (links) ist bereits seit einiger Zeit eingerüstet. In dieser Woche sind nun die nächsten Arbeiten zur Sicherung des Gebäudes gestartet. Am benachbarten Kuppelpavillon beginnt 2017 der nächste Bauabschnitt. © Joachim Rehle

Jetzt ist der Badepark an der Reihe. Während im Bad Muskauer Schlosspark für das kommende Jahr nur kleinere Projekte wie die weitere Entschlammung der Hermannsneiße geplant sind, rücken im Badepark gleich an mehreren Stellen die Bauarbeiter an. „Jahrzehnte ist am Schlosspark gebaut worden, jetzt wird der Fokus verlagert“, erklärt Norbert Seibt, Niederlassungsleiter Bautzen des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) im Anschluss an die Sitzung des Stiftungsrats der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“. Dafür werde auch das Gesamtnutzungskonzept für das Areal noch einmal angepasst und präzisiert. Für eines der Projekte steht sogar schon ein Einweihungstermin fest.

Die Villa Bellevue ist das Sorgenkind der Stiftung

Nach etlichen Verzögerungen kann die Sanierung der Villa im ersten Quartal 2017 beginnen. Denn zunächst mussten rechtliche Probleme mit einer Mietpartei gelöst werden. Diese sind zwar bereits seit Ende 2015 vom Tisch, doch die Freude währte nur kurz. Bei der ersten Ausschreibung für den Rohbau lag das Angebot für den Abbruch beziehungsweise Rohbau 150 000 Euro über den Planungen. Deshalb ist die Ausschreibung aufgehoben und in diesem Jahr neu ausgeschrieben worden. „Jetzt betragen die Mehrkosten weniger als die Hälfte“, so Norbert Seibt. Man müsse nun schauen, wie es weitergehe, aber der Stiftungsrat habe sich darauf verständigt, dass im neuen Jahr angefangen werde. Als Bauzeit ist ein Jahr vorgesehen. Insgesamt soll die grundlegende Sanierung des Gebäudes, in dem nach Fertigstellung wieder Wohnungen entstehen sollen, rund eine Million Euro kosten.

Die Villa Pückler bleibt ein langfristiges Projekt

An der Villa Pückler geht es auch im kommenden Jahr vor allem um bauliche Sicherungsmaßnahmen. Das Haus könne mittlerweile wieder ohne Gefahr betreten werden, sagt Norbert Seibt. Außerdem seien Aufräumarbeiten durchgeführt worden. Dafür ist vom Herbst 2015 bis März dieses Jahres bereits eine Viertelmillion Euro investiert worden. Nun kommen zu dieser Summe noch einmal 1,8 Millionen Euro hinzu, die in die weitere statische Sicherung des Gebäudes und die Wiederherstellung der Außenhülle gesteckt werden. Die Bauanlaufberatung hat bereits vor zwei Wochen stattgefunden und seit dieser Woche laufen die Arbeiten. Um die entsprechenden Planungen seriös erstellen zu können, sei auch ein Ausstellungsplaner eingeschaltet worden, der ein grobes Konzept für die künftigen Räume vorgelegt habe. Dieses ist die Grundlage weiterer Planungen. Der Innenausbau ist aber nicht Teil der aktuellen Arbeiten. Das Gebäude soll später einmal eine Ausstellung zur Nil-Reise Fürst Pücklers beherbergen. Laut Parkdirektor Cord Panning verfüge die Stiftung über „tolles und exklusives Material“, das von der Berliner Ethnologin Dr. Kerstin Volker-Saad zusammengetragen worden ist. Doch die Ausstellung ist derzeit noch Zukunftsmusik.

Am Badehaus wird der nächste Bauabschnitt begonnen

Die Sanierung des Kuppelpavillons im Jahr 2015 ist der Startschuss für die Wiederbelebung des Badeparks gewesen. Nun soll der daran angrenzende Verbinder oder auch Südostflügel wiederhergestellt werden. Dafür werden gut 400 000 Euro investiert. Finanziert wird das Projekt mit Fördergeldern eines Kooperationsprogramms zwischen Sachsen und Polen. Während das Geld in Bad Muskau in das Badehaus gesteckt wird, saniert die polnische Parkverwaltung damit den Viadukt am Herrenberg. Der Zuwendungsbescheid liegt deshalb aktuell in Warschau. Nun müsse noch der Zuwendungsvertrag geschlossen werden, erklärt Cord Panning. Sobald der Fördermittelbescheid da sei, können die nächsten Schritte am Badehaus gemacht werden. In dem neuen Gebäudeteil soll nach der Fertigstellung ein Besucherpunkt und eine Toilettenanlage eingerichtet werden. Dieses Angebot richtet sich dabei vor allem an diejenigen Besucher der Pücklerstadt, die mit der Waldeisenbahn Muskau anreisen. Denn künftig hält diese direkt an dem Gebäude. Und damit genau dort, wo einst die Gleise zur Belieferung des früheren Moorbades lagen.

Die Arbeiten am neuen Bahnhof der Waldeisenbahn liegen im Plan

Von allen Projekten im Badepark ist der Baufortschritt bei der Verlegung des Bahnhofs der Waldeisenbahn am größten. Im Sommer ist mit den Arbeiten an den Gleisen begonnen und im Oktober die alte Endhaltestelle abgerissen worden. Wenn das Wetter halte, soll der neue Bahnhof dann zum Saisonbeginn im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Für die Einweihung gibt es laut Cord Panning sogar schon einen Termin – den 5. Mai 2017.

