Baden unterm Sternenhimmel Schmilkas Winterdorf hält noch weitere Attraktionen bereit. Unter anderem mit Schauspieler Dieter Bellmann.

Lucas Klein (l.), Romy Kühnel und Andreas Klein lassen sich von Bademeister Clemens Merkert die Vorzüge der verschiedenen natürlichen Badezusätze erklären. Bier überrascht dabei erst mal. Kenner wissen jedoch, dass Bier dank der enthaltenen Vitamine und Spurenelemente im Bad der gereizten Haut guttut. Außerdem entspannt ein Bierbad, weil der Hopfen eine beruhigende Wirkung hat. © Dirk Zschiedrich

Schmilka. Baden unterm Sternenhimmel ist jetzt auch was für den Winter. Romy, Lucas und Andreas haben es am Dienstag jedenfalls vorgemacht, wie unterhaltsam das sein kann. Bis zum Hals im Fass mit angewärmtem Wasser steckend, plaudern sie über die Erlebnisse des Tages. Getränke werden ans Wasser gereicht. Gleich daneben flackert ein Lagerfeuer, das Licht der aufgehängten Sterne ist gemütlich. Aus dem Mühlenschornstein zieht der Qualm des Holzbackofens. Schmilka macht also ernst. Statt Ruhepause gibt es erstmals das Großprojekt Winterdorf. Zwar ist nicht garantiert, dass immer Schnee liegt, so wie zurzeit. Fest steht jedoch, dass es jeden Tag mindestens ein Erlebnisangebot für Besucher gibt. Meistens sind es sogar mehrere.

Der Initiator des Winterdorfs, der Unternehmer Sven Erik Hitzer, spricht aber nicht von einem Großprojekt, sondern lieber von einem Experiment. Vom Tourismusverband Sächsische Schweiz wird er dabei gern unterstützt. „Das ist genau unsere Philosophie zur Winterbelebung und sehr erfreulich, wenn sich ein weiterer Unternehmer dazu aufmacht“, sagt Tino Richter, der Geschäftsführer des Tourismusverbands. Hitzer sei zwar nicht der Erste, der diesbezüglich aktiver wird. „Aber es ist schon außergewöhnlich in dieser Konsequenz“, sagt Richter.

Einer der Höhepunkte im Programm in Schmilka ist der Auftritt von Dieter Bellmann. Der Schauspieler, Regisseur und Autor aus Dohna wurde bekannt durch seine Rolle als Klinikdirektor Professor Simoni in der ARD-Fernsehserie „In aller Freundschaft“. In Schmilka wird er aus seinem Buch „Unterwegs in Sachsen“ lesen.

Führungen durch die Brauerei

Doch auch die Einheimischen bereichern das Programm. Sie werden beispielsweise bei geführten Wanderungen die Besonderheiten der Region erklären. Zudem gibt es regelmäßig Führungen durch die örtliche Brauerei. Das ist weniger überraschend, weil sie bekanntlich zu Hitzers Unternehmungen gehört.

Aus dem Programm zurück 1 von 9 weiter Klangmeditation, ab 8.30 Uhr, dienstags bzw. sonntags; Kosten: 5 Euro; Bildervortrag Bergsteigen, 11.1., 20.30 Uhr; Eintritt 5 Euro; Yoga im Winterdorf, freitags, eine Stunde ab 8.30 Uhr, Kosten 5 Euro; Dieter Bellmann liest aus seinem Buch „Unterwegs in Sachsen“, 23.2., 20Uhr, Eintritt 12 Euro; Jakobsweg, Armin Schmelzle berichtet von seinen Erlebnissen auf dem Jakobsweg, 1.2., 20.30 Uhr sowie 3.2., 22 Uhr; Eintritt 10 Euro; Farbtrends 2017 mit Anka Böthig, Inhaberin der Naturfarbenwerkstatt in Dresden, 16.2., 20.30 Uhr, 10 Euro; Abenteuer Deutschland, 1.3., 20.30 Uhr, Reisebericht von Extremradfahrer Maximilian Semsch; 10/12 Euro; Für Gäste des Winterdorfes sind diese Veranstaltungen kostenfrei. Ticketbuchung: Tel. 035022 92230. Infos im Internet

Aber auch der Schmilkaer Schifferverein wird sich einbringen. Die Schiffer-Fastnacht mit ihrem kabarettistischen Programm wird fast schon traditionell wieder in der Mühle gefeiert. An den Wochenenden sind Filmabende geplant. Hier wird Hitzer allerdings in der Werbung etwas eingeschränkt. „Mit den Filmverleihern mussten wir vereinbaren, dass wir nicht mit den Titeln werben dürfen“, sagt er. Die Angebote gelten für jedermann, nicht nur für Übernachtungsgäste.

Das Programm ist im Internet abrufbar und wird ständig aktualisiert. Demnächst wird dort auch der Auftritt von Kabarettist Erik Lehmann erscheinen. Er gehört zum Ensemble der Dresdner „Herkuleskeule“ und tritt am 13. Februar mit seinem Soloprogramm „Gute Besserung“ auf.

Noch wird im Winterdorf an einigen Ecken und Enden gewerkelt. In dieser Woche werde noch einiges aufgebaut. „Das kommende Wochenende wird unsere Generalprobe“, sagt Hitzer. Wenn es dann immer noch leicht schneien sollte, wäre das zwar schön fürs Motto Winterdorf. Wirklich nötig sei Schnee für einen Erfolg aber nicht, wenn alles so laufe wie erhofft.

zur Startseite