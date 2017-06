Baden ohne Magenknurren In der Vergangenheit blieb mancher Badegast hungrig, weil der Imbiss geschlossen war. Das soll sich ändern.

Thomas Kretschmer, Tochter Talina und Lebensgefährtin Cindy Schöffel haben viel Spaß beim Einrichten des Kiosks im Roßweiner Freibad. Kretschmer ist der neue Betreiber und hat im Freien ein Zelt aufgestellt, damit die Badegäste ein schattiges Plätzchen zum Essen und Trinken haben. © Dietmar Thomas

Thomas Kretschmer ist in Roßwein kein Unbekannter. Zumindest die Auszubildenden im Mitteldeutschen Fachzentrum Metall und Technik (MFM) und die Oberschüler sehen ihn fast täglich. Denn Kretschmer kocht für beide Einrichtungen. In diesem Sommer wird er auch die Versorgung der Besucher des Roßweiner Freibades übernehmen. Er ist der neue Betreiber des Kiosks.

In den vergangenen Tagen hatte er noch allerhand zu tun. „Denn die Übergabe des alten Betreibers ist nicht hygienegerecht erfolgt“, sagt Badchef Jens Göhler. Es habe einige Querelen mit Kretschmers Vorgänger gegeben. Er habe den Kiosk zum Beispiel nur geöffnet, wenn es sich für ihn gelohnt habe. „Das geht nicht. Wenn das Bad geöffnet ist, muss es auch der Imbiss sein“, so Göhler.

Thomas Kretschmer hat vor dem Imbiss ein großes Zelt aufgestellt, damit die Badgäste ein schattiges Plätzchen zum Essen und Trinken haben. An den Biertischgarnituren finden etwa 80 Besucher Platz. Dazu kommen einige Stehtische. Im Imbiss ist ein Selbstbedienungsbereich für Eis und Getränke geplant, damit sich an der Ausgabe nicht unnötig lange Schlangen bilden. Auf dem Speiseplan stehen zum Beispiel Schnitzel, Bockwurst und Pommes. Kretschmer will erst testen, wie das Angebot angenommen wird. Das könnte auch noch einmal verändert werden, wenn die Mehrzahl der Gäste andere oder weitere Wünsche hat.

Die Badsaison zurück 1 von 5 weiter Das Freibad Roßwein im Wolfstal öffnet ab Sonnabend, 3. Juni. Bis zum 23. Juni sind Gäste montags bis freitags in der Zeit von 11 bis 19Uhr und sonnabends sowie sonntags von 10 bis 20 Uhr willkommen. Ab dem 24. Juni sind die Freibadtüren täglich von 10 bis 20 Uhr offen. Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Die Wassertemperatur beträgt zurzeit 22 Grad.

Neben dem neuen Imbissbetreiber erwarten die Sonnenhungrigen noch weitere Veränderungen. In der Hauptsaison öffnet das Freibad nicht mehr ab 9 Uhr, sondern „nach Absprache mit dem Bürgermeister eine Stunde später“, sagt Jens Göhler. Zum einen scheine die Sonne sehr spät auf das von Wald umschlossene Gelände. Zum anderen seien in den vergangenen Jahren in der ersten Stunde meistens keine oder sehr wenige Gäste gekommen, so die Begründung.

Zum ersten Mal schließt das Hallenbad mit dem Tag der Freibadöffnung. In den vergangenen Jahren hat es stets eine zweiwöchige Übergangszeit gegeben, in der die Schulen und Senioren das Hallenbad noch nutzen konnten. „Uns fehlt Personal. Deshalb ist das diesmal nicht möglich“, erklärt der Badchef. Alle Mitarbeiter ziehen am Sonnabend ins Freibad um. Dazu kommt ein junger Pole, der als Rettungsschwimmer arbeiten wird. „Er spricht gut Deutsch. Er hat bereits ein schulisches Austauschjahr in Deutschland hinter sich und möchte auch hier studieren“, so Göhler. „Er kann uns gut unterstützen.“

Während das Hallenbad geschlossen hat, sollen dort neben der üblichen Reinigung auch einige Reparaturen erfolgen. „Die Rekonstruktion des Bades ist 20 Jahre her. Da fällt immer mal was an“, meint Göhler. In letzter Zeit ist die elektronische Steuerung der Duschen öfter ausgefallen. Die soll in Ordnung gebracht werden.

Im Freibad haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Mitglieder der Abteilungen Schwimmen und Volleyball des Roßweiner SV die Rabatten und Wege von Unkraut befreit und Hecken geschnitten und so für einen ordentlichen Start gesorgt. Jetzt hofft Jens Göhler auf viele Badelustige, damit die Besucherzahl von 9 500 vom vergangenen Jahr übertroffen werden kann. „Es war die schlechteste Zahl seit der Rekonstruktion des Bades im Jahr 1997.“

