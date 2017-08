Baden am Scheibe-See jetzt offiziell erlaubt Mit der zunächst temporären Genehmigung ist allerdings nur ein weiterer Zwischenschritt erledigt.

Ohne großes Aufheben ist aus einer bisher wilden Badestelle am Kühnichter Ufer des Scheibe-Sees in dieser Woche ein offizieller Badestrand geworden. Gelbe Bojen kennzeichnen nun den Badebereich, Schilder am Ufer den zugelassenen Strandabschnitt. Und es gibt eine Art Badeordnung. Die von der Stadt Hoyerswerda beantragte wasserrechtliche Genehmigung für die sogenannte Zwischennutzung des immer noch unter Bergrecht stehenden ehemaligen Tagebaus Scheibe war am Mittwoch auch Thema der Bürgersprechstunde, die Hoyerswerdas Freie Wähler am See abhielten. „Noch ist das kein ordentlicher Badestrand“, meinte der Vorsitzende der Freien Wähler, Lutz Tantau. Viele der hier folgenden Fragen wurden auch bei der Veranstaltung am Mittwoch, dem „Bürgerbaden“, angerissen.

Wer kümmert sich um das nachwachsende Schilf am Strand?

In diesem Jahr wohl niemand mehr. Laut Rathaus ist für nächstes Jahr aber Geld eingeplant – nicht nur für die Schilfbeseitigung, sondern auch für regelmäßige Pflegemaßnahmen zur Sandaufarbeitung. Der Schilfgürtel war im März von 140 Metern Länge – dem jetzigen Strand – umgesetzt worden. Die Naturschutzbehörde beim Landratsamt hatte das gefordert, um der Badenutzung zuzustimmen.

Wie ist die Entsorgung des Abfalls von Erholungssuchenden geregelt?

Im Moment noch gar nicht, weshalb der neu am jetzigen Strandabgang aufgestellte Mülleimer in den letzten Wochen überquoll. Die Stadt versucht aber gerade, das Problem zu lösen. „Die erforderlichen regelmäßigen Kontroll- und Reinigungsleistungen sollen durch eine beauftragte Firma erfolgen. Die Stadtverwaltung hat diesbezüglich bereits ein Angebot eingeholt“, erklärt Rathaussprecher Bernd Wiemer.

Wann wird es am Strand eine Imbissversorgung geben?

Noch ist nichts Konkretes bekannt. Helfen würden sicher Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse. Zu Jahresbeginn hatten die Versorgungsbetriebe angekündigt, hierfür insgesamt 570 000 Euro investieren zu wollen. Verlegt werden sollen die nötigen Leitungen in drei Bauabschnitten. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Ostumfahrung könnte für Abschnitt eins noch dieses Jahr Baubeginn sein.

Wird es eine ordentliche

Ja, aber auch das hängt erstens mit Wasser, Abwasser sowie Strom zusammen und zweitens mit dem Bau eines größeren Parkplatzes für Autos. Dort soll das Sanitärhäuschen stehen. Vorgesehen ist der 1 700 Quadratmeter große Parkplatz dort, wo 2014 schon Zufahrt und Wendehammer errichtet wurden. Laut letzten Äußerungen der Stadt zu diesem Thema sind Parkplatz und Toiletten für kommendes Jahr in Planung.

Hat jemand ein

Prinzipiell schon. Der den Wald querende Weg zwischen Kühnichter Straße und Seerundweg wird laut Stadt alle vier Wochen kontrolliert. Es sei bekannt, dass er nach mehr als 15 Jahren nicht mehr im allerbesten Zustand ist. Das ist unter anderem ein Problem, weil hier Froschradweg und Niederlausitzer Bergbautour entlang führen. „Generell ist es schwierig, Asphaltwege in geschlossenen Waldgebieten so vorzuhalten, dass Wurzelaufbrüche stetig beseitigt werden“, sagt Bernd Wiemer. Man stecke derzeit auch alle Kraft in den neuen Radweg, der entlang Kühnichter- und Nieskyer Straße entstehen soll. Nötig sei, sich zu den Prioritäten bezüglich der später zwei Verbindungen noch zu verständigen.

Wird noch etwas an der Erreichbarkeit des Strandes getan?

„Wenn man den See Bürgern und Gästen zugänglich machen will, müsste man mit den Zugängen anfangen“, fand einer der Besucher beim „Bürgerbaden“. Bereits am Ende des vorigen Jahres hatte Dietmar Wolf von der Bauverwaltung im Rathaus diesbezüglich wissen lassen, dass eine mit dem staatlichen Bergbausanierer LMBV abgeschlossene Finanzierungs- und Übernahmevereinbarung neben einem Steg und einer Slipanlage für Boote auch den Bau eines Treppenabganges inclusive einer für Rollstühle und Kinderwagen geeigneten Zugangsmöglichkeit vorsieht. Als optimistischen Termin nannte Wolf dazu mal das kommende Jahr, also 2018.

Zu welchem Zeitpunkt hat der Strand die Qualität etwa von Dreiweibern?

Das ist schwer zu sagen. Im Jahr 2015 erstellten Masterplan der Stadt Hoyerswerda sowie der Gemeinden Lohsa und Spreetal (er blickt bis 2025) ist zur Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplanes für den gesamten Bereich am Westufer – also auch über den Rundweg hinaus – eine Zeit von maximal fünf Jahren genannt. Das wäre also 2020.

Beim „Bürgerbaden“ nannte Freie-Wähler-Chef Lutz Tantau einen ordentlich hergerichteten Strand eine Voraussetzung für die erhofften privaten Investitionen. Nicken erntete Besucher Karl-Heinz Markgraf für seine Feststellung: „Hoyerswerda sollte seine ganze Kraft hier reinstecken. Wenn aber niemand dahinter steht und drückt, dann wird es nichts. Es wäre vielleicht gut, dazu eine Interessengruppe zu bilden.“ Noch dazu brauche es für den See vielleicht auch einen Koordinator in der Stadtverwaltung. „So lange es keinen Verein gibt, der sich einsetzt, macht’s der Verein der Freien Wähler. Das war nicht unsere letzte Veranstaltung dazu“, meinte Lutz Tantau.

