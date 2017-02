Bademeister sagt tschüss Im Hohnsteiner Stadtbad wird schon an den Saisonstart gedacht. Der steht derzeit noch auf der Kippe.

Findet sich bis zum Sommer ein Bademeister fürs Hohnsteiner Stadtbad? © Marko Förster

Das Stadtbad in Hohnstein soll erhalten bleiben. Dazu haben sich Einwohner in einem Informationsabend bekannt. Und auch Hohnsteins Tourismuschef André Häntzschel wollte am Fortbestand nicht rütteln. Eine Schließung des Stadtbades stehe nicht zur Debatte. So hatte er es bei der Einwohnerversammlung auch verkündet. Vielmehr will man in diesem Jahr wieder hoffnungsvoller nach vorne blicken. Doch das dürfte gar nicht so einfach werden. Denn der für die letzte Saison gefundene Schwimmmeister hat schon wieder gekündigt. Damit steht die Stadt vor einem großen Problem. Schon im letzten Jahr war es nicht einfach, überhaupt einen Bademeister zu finden. Allerdings, so war aus dem Rathaus zu erfahren, sollen bereits Gespräche mit potenziellen Kandidaten für diese Stelle geführt werden. Eines ist sicher: Ohne Schwimmmeister kann auch das Stadtbad nicht öffnen.

Darüber hinaus wird in dieser Saison auch viel auf freiwillige Helfer gesetzt. Eine Interessengemeinschaft ist bereits im Gespräch. Deren Mitglieder sollen sich um den Erhalt des Bades kümmern und auch kleinere Arbeiten übernehmen. Damit würden sie auch den Bademeister entlasten. Außerdem sollen in diesem Jahr auch wieder einige Veranstaltungen im Stadtbad organisiert werden.

zur Startseite