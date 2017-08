Badegast am Stausee verschwunden?

Polizei nimmt Ladendieb fest Görlitz. Am Mittwochabend hat eine Streife des Polizeireviers Görlitz in einem Einkaufsmarkt an der Zittauer Straße einen Ladendieb vorläufig festgenommen. Der 22-jährige Pole versuchte, Parfümflaschen im Wert von über 100 Euro zu stehlen. Ein Zeuge hatte den Beschuldigten dabei ertappt. Die weiteren Ermittlungen gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Mann führt die Kriminalpolizei zum Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Vergessener Topf führt fast zum Brand Zittau. Nachdem am Mittwochvormittag aus der Wohnung einer 77-Jährigen Qualm und Brandgeruch gedrungen war, eilten Feuerwehr und Polizei in Zittau zu dem Haus an der Gutenbergstraße. Weil die Seniorin nicht zu Hause war, öffnete die Feuerwehr die Tür. Auf dem eingeschalteten Herd rauchte in der Küche ein Topf mit angebranntem Essen. Zu Schaden kam niemand. Die Feuerwehr lüftete die Räume.

Junger Mann bekommt Gürteltasche ins Gesicht Görlitz. Am Mittwochabend hat die örtliche Polizei die Information erhalten, dass es auf dem Görlitzer Marienplatz eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben soll. Die herbeigeeilten Polizisten stellten wenige Minuten später auf dem Platz allerdings keine derartigen Tumulte fest. Ein 30-Jähriger teilte den Beamten vor Ort mit, dass er kurz zuvor von einem unbekannten, jungen Mann mit einer Gürteltasche ins Gesicht geschlagen wurde. Verletzt sei er dabei nicht worden. Daraufhin habe ein Kumpel die Polizei verständigt. Die Polizisten ermittelten im Umfeld und stellten wenig später einen mutmaßlichen, 18 Jahre alten syrischen Tatverdächtigen auf dem Postplatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Opel stößt mit Wildschwein zusammen Spreetal. Am frühen Mittwochmorgen ist es in Spreetal zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Wildschwein gekommen. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Opel Zafira die Spreestraße in Richtung Boxberg, als plötzlich das Schwarzwild die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei 4.000 Euro Schaden entstand. Das Tier überlebte die Kollision nicht.

Badegast am Stausee verschwunden? Dittersbach. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach einer möglicherweise vermissten Person. Eine Frau informierte diese am 18. August abends, dass sie am Ufer eines Sees bei Dittersbach ein paar Badelatschen der Größe 44 samt Socken fand. „Wem diese gehören, ist derzeit nicht bekannt“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Bei dem Badesee handelt es sich um den sogenannten Stausee am Höllengrund. Aufgrund der Meldung suchte die Polizei mithilfe der örtlichen Feuerwehr bereits das Ufer des Sees und das Gewässer ab. „Sie fanden jedoch niemanden“, so Knaup. Derzeit sei der Polizei auch keine Vermisstenmeldungen oder Ähnliches bekannt, die mit der Feststellung der Zeugin in Zusammenhang stehen könnten. Die Ermittler der Kriminalpolizei erhoffen nun auf Hinweise der Bevölkerung. Wer am 18. August vor 18.30 Uhr an dem See eine Person, vermutlich einen Mann, baden gesehen hat oder in seinem persönlichen Umfeld einen Angehörigen vermisst und dies der Polizei noch nicht mitteilte, soll sich an das Revier Zittau-Oberland auch telefonisch unter 03583620 sowie jede andere Dienststelle wenden.

Polizisten retten Mann das Leben Schöpstal. Am Mittwochabend haben Beamte des Polizeireviers Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in Ebersbach einem 26-jährigen Mann das Leben gerettet. Nach einem Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin hatte er versucht, sich auf einem Grundstück an der Hauptstraße zu strangulieren. Die Polizisten reanimierten den Mann bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes. Der Betroffene kam zur weiteren Versorgung in ein Klinikum.

Mann findet bei Gartenarbeit Munition Görlitz. Am Mittwochnachmittag hat ein 31-Jähriger offenbar nicht schlecht gestaunt, als er bei Gartenarbeiten in seiner Sparte an der Friedhofstraße einen metallenen Gegenstand aufgefunden hat. Der Finder nahm an, dass es sich um Munitionsteile handeln könnte und ging zur Polizei. Die Beamten sicherten den Gegenstand und leiteten ihn zur Untersuchung an die Spezialabteilung des Landeskriminalamtes weiter.

Unbekannte stehlen Fahrrad Herrnhut. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Löbauer Straße eingedrungen. Aus einem der Räume im Untergeschoss stahlen sie zwei weiße Mountainbikes im Gesamtwert von rund 1.700 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen, nach den Fahrrädern wird gefahndet.

Seniorin bei Zusammenstoß schwer verletzt Herrnhut. In Ruppersdorf sind am Mittwochnachmittag ein Kradfahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die Kollision geschah an der Einmündung der Neuhäuser Straße in die Hauptstraße. Offenbar hatte der 51 Jahre alte Mopedfahrer die 20 Jahre ältere Radfahrerin nicht rechtzeitig bemerkt. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer, der Mann erlitt leichte Verletzungen, welche Sanitäter in beiden Fällen medizinisch versorgten.

Polizisten stellen verbotene Waffen sicher Uhyst. Bundes- und Landespolizisten haben am Dienstag kurz vor Mitternacht bei der Kontrolle eines polnischen Fahrzeuges auf dem Pendlerparkplatz in Uhyst mehrere verbotene Waffen. in einem Toyota Yaris gefunden. In dem Auto saßen drei polnische Männer. Die Durchsuchung des Fahrzeuges führte zum Auffinden einer Pistole im Handschuhfach, die dem Beifahrer gehörte. In dessen mitgeführtem Gepäck wurde außerdem ein Abwehrspray aufgefunden, das mit einer Banderole „Indische Würzmischung“ versehen war. Bei der genauen Betrachtung der Pistole fiel auf, dass sie ohne jegliche Kennzeichnung versehen war und dass es sich um ein Reizstoffsprühgerät handelt. Bei der Durchsuchung des Fahrers kam dann auch noch ein Schlagring zum Vorschein, den er griffbereit in seiner Hosentasche hatte. Das die Männer diese verbotenen Waffen nur zufällig dabei hatten, brauchten sie den Beamten nicht vorzugaukeln. Denn im Kofferraum befand sich eine sogenannte „Kutte“ eines polnischen Motorradclubs sowie ein Kapuzenshirt mit dem Aufdruck „ACAB“. Die „Pistole“, das Reizstoffsprühgerät sowie der Schlagring wurden sichergestellt. Die beiden Männer wurden belehrt und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt.