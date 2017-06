Badebus bringt Kinder wieder ins Waldbad Immer Dienstag und Donnerstag bringt ein Bus alle Kinder kostenlos ins Waldbad nach Grund.

Es gibt wieder einen Badebus, der nach Grund ins Waldbad fährt. © Archivfoto: Andreas Weihs

Der Kindergartenverein Wilsdruff hat gemeinsam mit der Stadt für die Zeit der Sommerferien wieder einen Badebus gechartert. Die Sonderfahrten durch alle Wilsdruffer Ortsteile zum Waldbad in Grund finden immer dienstags und donnerstags statt. Alle Kinder können kostenlos mitfahren. Auch anderen Badegästen stehe der Bus zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus. Es gibt zwei Routen. Ein Bus fährt 9.34 Uhr an der Schule in Oberhermsdorf ab und führt über Kesselsdorf, Kleinopitz, Braunsdorf, Grumbach und Herzogswalde nach Grund, wo er 10.15 Uhr ankommt. Die Abfahrt am Nachmittag ist auf 15 Uhr festgelegt. Die andere Linie fährt 9.18 Uhr in Kaufbach ab und führt über Wilsdruff, Birkenhain, Limbach, Helbigsdorf und Herzogswalde nach Grund. Die Rückfahrt erfolgt 14.48 Uhr. Bei schlechtem Wetter fallen die Fahrten aus. (hey)

