Badebetrieb startet Mitte Mai

Pünktlich am 15. Mai um 9 Uhr öffnet sich der Einlass zum Großenhainer Naturerlebnisbades für alle kleinen und großen Stammbader, Gelegenheitsschwimmer und Sonnenhungrigen. Das Team um Schwimmmeister Christian Thiel hat in den zurückliegenden Wochen, auch dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer und der Stammbader, den Schwimm- und Regenerationsteich, die Liegewiesen sowie die Spiel- und Sportgeräte frühlingsfit gemacht.

Vier Monate lang kann anschließend ausgiebig gebadet, geschwommen, gesprungen, gespielt und gefaulenzt werden, bevor das beliebte Freibad seine Tore am 15. September wieder schließt. Unmittelbar danach beginnen die Arbeiten im Funktionsgebäude sowie die Vorarbeiten für den Komplettumbau des Bades. Die wesentlichen Vorarbeiten in diesem Jahr für den Umbau sind die Errichtung einer Baustraße von der Bobersbergstraße in das Bad einschließlich Baustellenzufahrt, der Rückbau der Beregnungsanlage und die Zwischenlagerung für den späteren Wiedereinbau, der Abbau aller temporären Anlagen wie Bänke, Sonnenschirme, Liegen, der Duschen und der Spielanlagen sowie deren Einlagerung für eine spätere Nutzung. Rückgebaut werden die Elektroanlagen im Zusammenhang mit dem Rückbau des Reinigungsteiches. Der wird entleert und komplett verfüllt, weil er später als Liegewiese dienen soll.

Alle Besucher des Großenhainer Sommerfestes, das vom 25. bis 27. August auf der Festwiese stattfindet, werden sich ausführlich über den Umbau informieren können. Dies soll anhand von Bautafeln (Grafiken) und fachkundigen Erläuterungen vor Ort geschehen. Die Bauarbeiten zum Komplettumbau der Wasserfläche, einschließlich Technik und Technikgebäude, erfolgen 2018. Dafür bleibt das Freibad geschlossen. Ursprünglich sollte die komplette Baumaßnahme nach dem Saisonende 2017 und vor dem Saisonanfang 2018 umgesetzt werden, doch nach intensiver Prüfung war dies technisch nicht möglich. Auch der Winter hätte den Planern und Baufirmen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen können. Mit den jetzigen Planungen geht die Stadtverwaltung auf Nummer sicher.

Die Besucher können sich am 15. Mai 2019 auf einen Schwimmerbereich mit drei 50-Meter-Bahnen und eine vierte Bahn mit einer Länge von 25 Metern freuen. Der Schwimmerbereich wird durch eine Brücke gequert, unter der geschwommen werden kann. Diese dient zum einen dem schnellen Ortswechsel des Badpersonals und zum anderen der direkten Erreichbarkeit des nördlichen Beckens, in dem sich der Sprungbereich und der Nichtschwimmerbereich befinden.

Der Sprungbereich wird umgestaltet, wobei der Sprungfelsen erhalten bleibt. Jedoch soll das Wasserareal übersichtlicher werden, so dass sich Springer und Schwimmer nicht in die Quere kommen. Obwohl sich die Wasserfläche für Badegäste durch die Integration des neuen Aufbereitungsteiches um 1 265 qm verringert, überzeugt laut Stadt das planerische Gesamtkonzept. Die Wasserfläche ist für 1 000 Besucher pro Tag konzipiert, eine Zahl, die nur selten erreicht wird, so die Statistik der Stadt, die die letzten 15 Jahre widerspiegelt.

Die neue Gliederung der Badbereiche ist aus jahrelangen Beobachtungen heraus entstanden und bindet Neues ein. Auf Wunsch vieler Großenhainer und Badegäste und auf Empfehlung des Badbeirates wird das neue Bad eine Kinderrutsche bekommen, im gesamten Badbereich wird eine rutschsichere Folie eingelegt und die Sitz- und Liegeflächen, etwa durch Sonnendecks, vergrößert. Letzteres wird möglich, da der Aufbereitungsbereich baulich in die Wasserfläche integriert wird.

Der Umbau ist mit circa 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Etwa 66 Prozent der förderfähigen Kosten werden über den Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung refinanziert. (SZ)

