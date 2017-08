Bad und Lichternacht bei Wuhladko Das MDR-Magazin in sorbischer Sprache berichtet am Sonnabend über die Energie-Pläne der Leag und die Gruppe Bratrowstwo.

Das Kloster in Panschwitz Kuckau. Im Wuhladko-Magazin wird über die Lichternacht im Kloster berichtet. © Matthias Schumann

Anderthalb Jahrzehnte sind inzwischen seit der Schließung des Freibads in Caseritz vergangen. Baufehler bei der Sanierung waren schließlich der Hauptgrund für das Ende des Bades. Und das, obwohl 1992 eigens ein Zweckverband gegründet wurde, in dem sich acht Gemeinden zwecks Sanierung und Betrieb des Bades zusammenfanden. Mit der Schließung aber war das Kapitel Freibad noch längst nicht geschlossen. Denn während die Bewohner der umliegenden Gemeinden noch mehrere Jahre auf eine Neueröffnung hofften, belasteten den Zweckverband Fördermittel-Rückforderungen des Regierungspräsidiums Dresden und ausstehende Kredittilgungen. Das sorbische MDR-Magazin Wuhladko erinnert am Sonnabend, dem 5. August, daran.

Ein weiteres Thema ist der Bau des Meliorationsnetzes in der Lausitz. Bis Ende der 1960er Jahre standen in der Lausitz nämlich regelmäßig ganze Landstriche wochenlang unter Wasser. Die Landwirtschaft erlitt Millionen-Verluste und das wirkte sich auf die Versorgung der Bevölkerung aus. Der Mangel an Lebensmitteln zwang die Regierung schließlich dazu, in den Hochwasserschutz zu investieren. Ab Mitte der 1970er Jahre schützte ein weit verzweigtes Netz von unterirdischen Drainagesystemen die Lausitz vor solchen Naturkatastrophen.

Außerdem geht es um die Blechkolonnen auf dem Weg in den Urlaub oder zurück nach Hause. An diesen Stress und überfüllte Straßen hat sich der Mensch von heute längst gewöhnt. Noch vor 100 Jahren bot sich ein völlig anderes Bild auf den Straßen. Damals bewegten sich die Menschen vorwiegend mittels Pferdefuhrwerken fort. Um diese Tradition zu bewahren, haben einige Pferdeliebhaber aus Pließkowitz in diesem Jahr bereits die 15. Spreeauenrundfahrt für Gespanne durchgeführt. Und auch das MDR-Team hat sich auf eine historische Kutsche getraut. Und nicht zuletzt widmet sich ein Beitrag auch der Nacht der 1000 Lichter in Panschwitz-Kuckau. Sie begeisterte auch in diesem Jahr viele Gäste. Der Klostergarten war ein einziges Lichtermeer. Dabei waren sich noch eine Stunde vor dem Startschuss die Veranstalter gar nicht sicher, ob der Abend stattfinden kann. Denn es hatte geregnet wie aus Kannen. (szo)

Wuhladko: Sonnabend, 5. August, 11.45 Uhr, im MDR Fernsehen (Sachsen regional), zeitgleich als Live-Stream im Internet und in der MDR-Mediathek abrufbar unter: www.mdr.de/sorbisches-programm Wiederholung: Montag, 7. August, 6.20 Uhr, im MDR und Sonnabend, 12. August, 13.30 Uhr, im RBB.

