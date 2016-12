Bad Schandauerin bringt Finanzamtschef in Misskredit Eine Frau dichtet dem Vorsteher des Finanzamts Pirna Schulden an. Nun steht sie vor Gericht.

Wegen Verleumdung war diese Woche eine 51-Jährige vor dem Amtsgericht in Pirna angeklagt. Die Frau, die der Reichsbürger-Bewegung nahe stehen soll, hatte sich laut Staatsanwaltschaft im frei zugänglichen amerikanischen Schuldenregister online als Gläubigerin eines Pfandbriefes über rund 1,5 Millionen Euro eingetragen. Als angeblichen Schuldner gab sie den Vorsteher des Pirnaer Finanzamts an. Damit hatte die Frau nicht nur dem Ansehen des Beamten geschadet, sondern auch dessen Kreditwürdigkeit erheblich herabgesetzt.

Gar nicht selten versuchen die sogenannten Reichsbürger mittels der „Malta-Masche“ Behörden und deren Vertreter zu diskreditieren. Sie meinen Steuern und Mahngebühren zurückfordern oder gar Schadenersatz geltend machen zu können, da amtliche Schriftstücke aus ihrer Sicht eine Amtsanmaßung bedeuten. Um eine echte Mahnung aus ihren Forderungen machen zu können, melden sie im Handelsregister der USA eine Firma an, unter deren Namen sie ihre erdachten Mahnungen einstellen. Der Schuldentitel wird dann an eine Firma abgetreten, die auf Malta ansässig ist. Diese leitet ein Mahnverfahren ein und erhält von den dortigen Gerichten einen Schuldtitel. Der wäre auch in Deutschland eintreibbar, da Malta zur EU gehört.

Ob es sich im vorliegenden Fall ähnlich verhält, bleibt zunächst unklar, da sich die Beschuldigte vor Gericht nicht äußern wollte. Da der Chef des Pirnaer Finanzamts wegen eines längeren Auslandsaufenthalts ebenfalls nicht gehört werden konnte, wird der Prozess zunächst ausgesetzt und ein neuer Verhandlungstermin bestimmt.

