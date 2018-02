Bad Schandau richtet Hochwasserschutztag aus Experten wollen Bürgern zeigen, was im Flutschutz alles möglich ist. Als Vorzeigestadt taugt Bad Schandau aber nur bedingt.

Bei einem extremen Elbehochwasser ist Bad Schandau nicht zu schützen. Das liegt an der Lage auf Schwemmsand im engen Tal. Trotzdem soll die Stadt für einen Tag zur Vorzeigekommune werden. Denn das Umweltministerium hat entschieden, den erstmals in Sachsen geplanten Hochwasserschutztag am 9. Juni dieses Jahres in Bad Schandau zu veranstalten. Dabei soll unter anderem an die bestehenden Gefahren erinnert werden. Geplant sind aber auch praktische Übungen wie das sachgerechte Füllen und Stapeln von Sandsäcken oder der Aufbau mobiler Schutzwände.

Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) sei aber bewusst, dass es keinen absoluten Schutz vor jedem denkbaren Hochwasser gibt. Der Tag soll aber einen Austausch von Fachleuten untereinander als auch mit Bürgern ermöglichen.

Trotz der besonderen Lage habe Bad Schandau in Sachen Hochwasserschutz durchaus etwas vorzuzeigen, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Er nennt beispielsweise den Aufzug in der Apotheke am Markt oder die Schutzwand an der Therme. „Da können sich dann Privatleute oder Gewerbetreibende mal ein Bild machen“, erklärt Kunack.

