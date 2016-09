Bad Muskaus Sportler warten auf Wasser Noch gibt es keine funktionierenden Toiletten am Lindenhof-Sportplatz. Das könnte sich nun aber ändern.

Die Fußballer des SV Rot-Weiß Bad Muskau brauchen eine starke Blase. Denn bereits seit Monaten fehlt der Anschluss der Sanitärcontainer am Lindenhof-Sportplatz in Bad Muskau an die Hauptwasserleitung. Somit gibt es dort keine funktionierenden Toiletten für die Sportler und Zuschauer. Dabei könnte der Wasseranschluss bereits seit Wochen da sein. Wie Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder, der auch Präsident des Vereins ist, am Donnerstag auf SZ-Nachfrage mitteilt, scheint nun aber eine Lösung in Sicht.

„Der fehlende Wasseranschluss hat sich zu einer unendlichen Geschichte entwickelt“, sagt Andreas Bänder in der Augustsitzung des Stadtrats. Die könnte nun ihr Ende finden. Denn am gestrigen Donnerstag ist Bewegung in die Sache gekommen. Nach einem Telefonat des Bürgermeisters mit dem Chef der Ver- und Entsorgungswerke Bad Muskau (VEW) ist der Grund für die Verzögerung gefunden. Weil es sich bei der Trinkwasserleitung um eine Gussleitung handle, könne die VEW den Anschluss nicht selbst machen, so Andreas Bänder. Der Anschluss soll nun aber in der nächsten Woche passieren, kündigt er an.

Der Bürgermeister hat bei der VEW angerufen, weil der Wasseranschluss der Container tags zuvor erneut im Stadtrat thematisiert worden ist. Dort konnte Andreas Bänder die Frage von Stadtrat Torsten Noack nach einem Abschlusstermin des Projekts noch nicht beantworten. In seiner Funktion im Verein habe er den Auftrag vor zehn bis zwölf Wochen schriftlich an die VEW erteilt, sagt Andreas Bänder in der Ratssitzung. Verständnis für die Verzögerung kann er in dem Moment nicht aufbringen. „Ich kann gar nicht zeigen, wie dick mein Hals ist“, sagt der Bürgermeister. Die notwendigen Maßnahmen, um ein Einfrieren der Leitung im Winter zu verhindern sind mittlerweile getroffen worden. Diese sind nötig, weil die Container nicht beheizt sind und das Wasser im Winter abgestellt wird. Und auch für das Abwasser gibt es eine Übergangslösung, bis die Container an die zentrale Entsorgung angeschlossen werden können.

Nun scheint der Vereins jedoch dafür belohnt zu werden, dass er alle Kräfte mobilisiert hat. So haben während eines Feriencamps sogar einige Mütter von Spielern der Jugendmannschaften zur Schaufel gegriffen und beim Graben nach der Hauptwasserleitung mitgearbeitet. Allerdings ist die Suche nach dieser schwieriger gewesen als erwartet. Sowohl die Frauen als auch die Firma Nadebor haben die Leitung, die nur fünf Meter neben den Containern verläuft, zunächst nicht gefunden. Denn diese befindet sich in drei Metern Tiefe statt der üblichen 1,70 Meter.

Die sanitären Anlagen am Lindenhof-Sportplatz sind schon lange ein Problem. Die vorhandenen Einrichtungen in der ehemaligen Kita in der Schützenstraße sind stark sanierungsbedürftig und deshalb außer Betrieb. Aus diesem Grund sind bereits vor einiger Zeit von Brigitte Nadebor – Sponsorin und Mitglied des Vereinsvorstands – Container gekauft und aufgestellt worden. Nachdem diese für das Spiel im Sachsenpokal gegen den FC Erzgebirge Aue im Oktober vorigen Jahres kurzfristig in Betrieb genommen worden sind, mussten die provisorische Wasserleitung und die Kläranlage für den Winter jedoch wieder zurückgebaut werden. Seitdem stehen die Container trocken da.

