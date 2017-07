Bad Muskaus Friedensrichter macht weiter Bernd Belitz bleibt im Amt – weil‘s Spaß macht. Aber auch weil die Ausschreibung der Stadtverwaltung erfolglos war.

Bernd Belitz (63) ist seit 2012 Friedensrichter in Bad Muskau. Nun hängt der gelernte Bauingenieur eine weitere Amtszeit dran. © Thomas Staudt

Menschen, die die Dienste eines Friedensrichters in Anspruch nehmen, sind nicht zwangsläufig auf Krawall gebürstet, sondern im Grunde ganz verträgliche Leute. Diese Erfahrung hat Bernd Belitz gemacht. „Ich habe das Ehrenamt gern ausgeübt und dabei viele nette Menschen kennengelernt“, so das Resümee des alten und neuen Friedensrichters von Bad Muskau. Viele wenden sich inzwischen auch außerhalb der Sprechstunden an ihn, um sich Rat in kniffligen Fragen zu holen.

Eigentlich sollte seine Amtszeit im Juni enden. Doch nun macht Belitz weiter. Der Stadtrat gab dazu in der letzten Sitzung vor der Sommerpause mit einer Enthaltung seine Zustimmung. „Ich hatte an dieser Stelle mit einem Dankeschön in Form eines Blumenstraußes für unseren Friedensrichter gerechnet“, sagte Stadträtin Heidi Knoop (Die Linke) mit einem Seitenhieb an die Adresse der Stadtverwaltung, aber auch mit einem Augenzwinkern. Vielleicht beim nächsten Mal?

Eigentlich hatte Belitz vorgehabt aufzuhören. Allerdings fand sich kein Nachfolger beziehungsweise keine Nachfolgerin. Auf die Ausschreibung der Stadtverwaltung kam null Resonanz. „Vielleicht hat die Musterausschreibung potenzielle Kandidaten abgeschreckt“, mutmaßte Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Dass Belitz, der eigentlich gelernter Bauingenieur ist, sich zu einer zweiten Amtszeit bereiterklärte, ist das Verdienst von Bürgermeister Andreas Bänder. In drei Gesprächen konnte er Belitz von der Notwendigkeit überzeugen, weiter zu machen.

Jeden ersten Donnerstag im Monat steht Bernd Belitz Hilfesuchenden von 17 bis 18 Uhr mit Rat und Tat zur Seite. Zwei bis drei Monate musste er in den Ratssaal ausweichen, weil das alte Büro neu vergeben wurde. Inzwischen ist das Vorzimmer des Bürgermeisters als Beratungsraum gesetzt. Zwei bis vier Fälle begleitet Belitz jährlich, meist Nachbarschaftsstreitigkeiten. Hohe Kosten entstehen nur, wenn der Fall vor Gericht kommt. Aber vorher kommt Belitz ins Spiel, zumindest, wenn er ins Vertrauen gezogen wird. Sein Motto: Lieber schlichten statt richten. Unbeeindruckt davon bleiben nach seiner Beobachtung vor allem Menschen mit Rechtsschutzversicherung. Sie gehen lieber zu einem Anwalt. „Aber dann ist es oft mit der guten Nachbarschaft vorbei.“

