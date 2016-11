Bad Muskauer Hotelfreunde sammeln für Kavalierhaus Seit voriger Woche läuft eine Unterschriftenaktion. Einige nutzen das, um sich wegen der Pückler-Stiftung Luft zu machen.

Thomas Baum hat die Unterschriftensammlung mit initiiert. Diese soll der Staatsregierung übergeben werden.Foto: as © andré schulze

„Es geht darum, zu demonstrieren, dass es einen Bürgerwillen gibt, der eine andere Meinung hat“, sagt der Bad Muskauer Stadtrat und SPD-Landtagsabgeodnete Thomas Baum. Gemeint ist die Unterschriftensammlung für ein Hotelprojekt im Kavalierhaus in Bad Muskau. Dieses hatte der Stiftungsrat der Stiftung „Fürst-Pückler-Park bad Muskau“ abgelehnt, weil in dem Gebäude ein eigenes Projekt umgesetzt werden soll. Laut Baum, der die Aktion gemeinsam mit anderen Stadträten initiiert hat, werde bereits fleißig unterschrieben. Am ersten Tag hätten die Bürger förmlich die Tür des Bürgerbüros eingerannt und dabei die Chance auch gleich genutzt, um einmal Luft abzulassen. Die Bürger hätten den Eindruck, dass der Stiftung das Verständnis für die Leute in der Stadt fehle. Hier wirke anscheinend der Abriss der Postbrücke vor ein paar Jahren noch nach, vermutet Baum. Er merke, dass bei vielen Leuten ein Gefühl der Ohnmacht vorherrsche, weil sie nicht gefragt würden, so Baum weiter. Zahlen nennt er bei einem Gespräch am Montag aber nicht.

Die Aktion richte sich dabei nicht gegen Personen, sondern gegen eine seiner Meinung nach falschen Entscheidung des Stiftungsrats, betont Thomas Baum. So habe Parkdirektor Cord Panning in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel für die Stadt erreicht, worauf man stolz und dankbar sein könne. Deshalb sei der aktuelle Konflikt auch schade. Es müsse ein Weg gefunden werden, beide Projekte zu realisieren. Doch ein Neubau des Hotels mit Kuranwendungen im Badepark sei von der Stiftung ebenfalls abgelehnt worden.

Unterstützt wird das Projekt auch von den Stadtratsfraktionen der Linken und des Bürgervereins VDG. Die CDU hat sich noch nicht positioniert. Wichtig sei, dass das Thema nicht parteipolitisch zerfleddert werde. Wie viele Menschen sich für das Projekt aussprechen, wird sich Anfang Dezember zeigen. Bis dahin sollen die insgesamt 18 Listen ausgelegt bleiben, auf denen nicht nur Bad Muskauer unterschreiben können. Baum hofft auf mehrere Hundert Unterschriften. Danach werde er sehen, wie er die Listen in die Staatsregierung bringe, sagt er. (bb)

