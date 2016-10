Bad Muskau profitiert vom Stadtwald

© Rolf Ullmann

Bad Muskau. Rund 1 700 Euro Gewinn erwirtschaftet Bad Muskau im kommenden Jahr mit seinem Stadtwald. Darüber ist in der jüngsten Sitzung des Stadtrats von Jörg Moggert vom Staatsbetrieb Sachsenforst informiert worden. Der Stadtwald leiste einen durchaus positiven Beitrag zum Haushalt der Stadt, erklärt Jörg Moggert. So liegt der Gewinn auf dem Holzverkauf von 2008 bis 2017 bei rund 13 700 Euro. Das ist nicht unerheblich für eine Stadt, die aufgrund ihrer angespannten Finanzlage als notleidende Kommune gilt und auch im kommenden Jahr ihren Haushalt konsolidieren muss. Auf Nachfrage von Stadtrat Wilfried Bartholomäus, inwieweit der Holzbestand noch durch Granatsplitter aus dem Zweiten Weltkrieg belastet ist, erklärt Jörg Moggert, dass der Altbestand noch immer belastet sei. Wegen der Metallsplitter gehe man bei der Berechnung des Wirtschaftsplans von dem Preis für Industrieholz aus. Wenn möglich, werde es aber auch als Brenn- oder Bauholz verkauft. Das sehe man aber erst beim Fällen, so Moggert. (bb)

