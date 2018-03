Bad Muskau hängt beim schnellen Netz hinterher Der Breitbandausbau beschäftigt die Stadträte der Parkstadt. Sie fordern: Vertreter der Telekom sollen mit an den Tisch.

Bad Muskau. Breitband, schnelles Internet, das große Datenmengen bewältigt, darauf warten die Bad Muskauer schon lange. „Wir hängen als Stadt im Vergleich zu anderen hinterher. Hier ist keine Bewegung drin“, kritisiert Siegmar Nagorka (CDU) während der Ratssitzung. Erst kürzlich habe es einen Komplettausfall gegeben, ohne dass die Betroffenen zufriedenstellende Antworten von dem Unternehmen bekommen hätten. Er fragt in die Runde, ob die Telekom überhaupt der richtige Partner für das Breitband-Projekt sei, und regte an, Vertreter des Unternehmens einzuladen, um sich unter anderem über die geplante Ausstattung informieren zu lassen.

Seitens der Verwaltung hieß es, dass sich der zur Telekom gehörende Kommunikationsdienstleister T-Systems 2016 dazu bekannt hätte, 80 Prozent des Stadtgebiets für Datengeschwindigkeiten von 50 Mbit/s auszubauen. Dafür habe das Unternehmen drei Jahre Zeit, also bis Ende 2019. Die Versorgung der restlichen 20 Prozent des Stadtgebiets soll mithilfe des Landkreises umgesetzt werden. Der wiederum hatte schon vor einem Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, wo schnelles Netz fehlt. Der Freistaat seinerseits hat nun zugesichert, dass er die Eigenmittel der Kommunen übernehmen würde. Die Ausschreibung der Arbeiten in Bad Muskau laufe nun an.

Zudem wurde in der Sitzung deutlich gemacht, dass es nicht so sein werde, dass Glasfaserkabel bis ins Haus gezogen werden. Die Telekom setze auf die günstigere Vectoring-Technologie. Sie soll das über Kupferkabel bezogene Internet beschleunigen, indem (den Datenfluss verlangsamende) Störungen ausgeglichen werden. Wie in Weißwasser und anderenorts auch sollen Verteilerkästen aufgestellt und bestehende mit neuer Technik ausgestattet werden. An den Kästen liegen dann die Kupferkabel an, die in die einzelnen Haushalte führen. Es braucht deshalb trotz allem Glasfaserkabel, zumindest bis zu den Kästen. In diese wird ein Vectoring-Gerät installiert, welches die Störsignale aus den zum Haus verlegten Kupferkabeln entfernt. Wenn die Anschlüsse verlegt sind, könnten die Bürger dann entscheiden, mit welcher Geschwindigkeit sie ins Netz gehen wollen – schließlich werden individuelle Verträge abgeschlossen. Je mehr Bandbreite, desto höhere Kosten fallen an.

Aussagefähige Vertreter der Telekom einzuladen, hält Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) für eine gute Idee. Er berichtete von wöchentlichen Beschwerdeanrufen von Bürgern über den mangelnden Service des Unternehmens. Stadtrat und Landtagsabgeordneter Thomas Baum (SPD) regte an, zusätzlich einen Vertreter des Breitbandkompetenzzentrums des Freistaats an den Tisch zu holen. „Sie sind für die Beratung der Kommunen da.“ Hauptamtsleiter Dirk Eidtner ließ zudem wissen, dass der LTE-Ausbau – es gibt drei Standorte für Masten – in der Stadt läuft und es wohl im Sommer losgehen kann. (aw)

