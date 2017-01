Bad Muskau feiert Hofball

Der Elferrat Bad Muskau stellt sein Prinzenpaar vor. © Frank Korte

Die Faschingslawine rollt an: Ihre Lieblichkeit Prinzessin Anett Engelmann und Prinz Jupp der Zweiundsechzigste alias Gert Uhlemann wurden am Sonnabend im Bad Muskauer Lindenhof würdevoll ins Amt eingeführt. Die Überraschung beim Hofball war riesig, als das Geheimnis um das Prinzenpaar gelüftet wurde.

Der Lindenhof meldete ausverkauft, das Programm war witzig, die Tänzerinnen und Tänzer in Hochform, die Gäste in Feierlaune, die Kostümierungen vielfältig. Sieger des Kostümwettbewerbs wurde in einem knappen Ausscheid das Muskauer Göttertreffen. Bis weit in die Morgenstunden feierten die Karnevalisten im Narrenschloss zu Bad Muskau.

zur Startseite