Bad Muskau: ein Kreuz für eine Sklavin Das Kreuz ist eine Stiftung von Asfa-Wossen Asserate, einem Großneffen des ehemaligen äthiopischen Kaisers Haile Selassie

Die Pfarrerin der evangelischen Kirche Bad Muskau Miriam Arndt und Doktor Asfra-Wossen Asserate gaben das neue Kreuz am Grab von Machbuba frei. © Joachim Rehle

Pfarrerin Miriam Arndt und Doktor Asfa-Wossen Asserate haben am Donnerstag gemeinsam ein äthiopisches Kreuz am Grab der Machbuba in Bad Muskau enthüllt. Das 1840 verstorbene Mädchen gilt als Geliebte von Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Er erwarb Machbuba 1837 auf dem Sklavenmarkt in Khartum und brachte sie mit in die damalige Standesherrschaft Muskau.

Das Kreuz ist eine Stiftung von Asfa-Wossen Asserate, einem Großneffen des ehemaligen äthiopischen Kaisers Haile Selassie. Fünf neue Tafeln in fünf verschiedenen Sprachen erzählen die Geschichte der Machbuba.

