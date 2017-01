Bad Muskau braucht ein Gesundheitszentrum Bürgermeister Andreas Bänder spricht mit der SZ über die Themen Kur, Tourismus und die Wellen im Turnhallenboden.

Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder freut die 2016 begonnene Rathaussanierung. In diesem Jahr soll es im Inneren weitergehen. © Joachim Rehle

Für Bad Muskau geht mit 2016 ein Jahr voller Baustellen zu Ende. Und das sowohl im eigentlichen Wortsinn – die Umgestaltung der Grenzvorplatzes und die Sanierung der Rathausfassade sind dabei die größten Baumaßnahmen – als auch im übertragenen Sinn. Denn auch in den Bereichen Tourismus und Kur muss die Stadt noch an verschiedenen Stellen arbeiten. Was den Tourismus anbelangt, ist mit der Zusammenarbeit der Bad Muskau Touristik mit der tschechischen Stadt Doksy ein großes Projekt zumindest angeschoben worden. Aber beim Thema Kurortentwicklung ist 2016 nicht so viel passiert, wie es sich mancher Einwohner der Pücklerstadt wohl gewünscht hat. Für Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder ist das vergangene Jahr insgesamt aber trotzdem ein gutes Jahr für die Stadt gewesen, wie er im Gespräch mit der SZ erklärt.

Bad Muskaus Autofahrer brauchten 2016 wie alle Einwohner und Gäste der Stadt starke Nerven. Wurde zu viel gebaut?

Die vielen Sperrungen waren teilweise schon grenzwertig und haben speziell am Grenzvorplatz zu Behinderungen geführt. Die Ergebnisse können sich aber sehen lassen. Speziell bei der Rathausfassade ist es wichtig, dass sie nun fertig ist. Schließlich haben die Bürger seit 2010/11 dafür rund 10500 Euro gesammelt. Sie sehen nun, dass das Geld nicht in der Verwaltung versickert ist.

Das größte Projekt war aber der Grenzvorplatz. Der ist seit kurz vor Weihnachten fertig. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Es ist ein schöner Platz geworden. Wie er fertig aussieht, wird man aber erst im Frühjahr sehen und aktuell müssen auch noch Kleinigkeiten nachgearbeitet werden. Wir können auf jeden Fall froh sein, die finanziellen Mittel dafür bekommen zu haben. 1,66 Millionen Euro sind immerhin eine stolze Summe. Der einzige Wermutstropfen ist aber, dass die Verkehrssituation in dem Bereich dadurch nicht gelöst ist. Ich hoffe aber, dass nach einer Gewöhnungsphase zumindest die Geschwindigkeit eingehalten wird. Aktuell wird nur langsam gefahren, wenn die Bundespolizei dort steht.

Die polnische Seite hatte Ihnen ja zugesichert, ein Spielstraßenschild an die Brücke zu bauen. Wissen Sie, wann das passieren soll?

Leknicas Bürgermeister Piotr Kuliniak hat mir gesagt, dass das noch ein bisschen dauern wird. Es ist wohl schon bestellt, aber zum Aufstellen braucht es wie in Deutschland auch eine verkehrsrechtliche Anordnung.

2016 gab es häufig Kontakt nach Leknica. Soll die Zusammenarbeit in diesem Jahr weiter ausgebaut werden?

Auf Initiative von Wilfried Bartholomäus hat es im vergangenen Jahr vermehrt Kontakte zwischen den Fraktionen gegeben. Ich finde gut, dass die Zusammenarbeit auch von dieser Seite belebt wird. Es liegt beiden Seiten daran, sich öfter zu treffen und auszutauschen.

Zurück zu Bad Muskau. Während baulich viel passiert ist, geht die Kurortentwicklung nur langsam voran. Wie sehen Sie die Entwicklung 2016?

Der Kurortentwicklungsplan gibt uns ja die Schritte zur weiteren Entwicklung vor. Und im Vergleich zum Stand vor zehn Jahren ist infrastrukturell viel passiert. Dass wir bezüglich der Einrichtungen zur Anwendung von Kurmitteln nicht viel weiter sind, ist natürlich bedauerlich. Aber als Kommune können wir das alleine nicht leisten. Deshalb müssen wir die Zusammenarbeit mit den Privaten vor Ort intensivieren. Professor Resch hat bei der Erstellung ja schon Gespräche mit einzelnen Akteuren wie Physiotherapeuten oder dem Badearzt geführt. Das ist ein guter Anfang. Aber es ist klar, dass da im kommenden Jahr etwas passieren muss.

Man kann jedoch nichts erzwingen. Aus diesem Grund ist die Unterschriftensammlung zum Kavalierhaus, die am Jahresende durchgeführt worden ist, meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg gewesen. Denn in gewisser Weise ist die Stadt dadurch geteilt worden. Aber das ist Geschichte und wir müssen in die Zukunft schauen.

Und wie sieht die aus?

Es muss baulich was passieren hinsichtlich eines Kurmittelhauses oder eines Gesundheitszentrums. Auf ambulante Kur braucht man aber nicht mehr setzen. Es gibt in Deutschland über 300 Bäder, die sich um die 80 000 Kuren, die noch verschrieben werden, bemühen. Deshalb müssen wir versuchen, Gesundheit, Wellness und den Tourismus in Einklang zu bringen. Ein breites Angebot an Kurmitteln ist in Bad Muskau vorhanden und wir haben den größten Kurpark Deutschlands.

Der Tourismus hat 2016 durch die Pückler-Ausstellung in Bonn einen Schub bekommen…

Das war schon enorm. Bei den Touristen haben wir die 400000er-Marke wohl überschritten. Speziell unter der Woche hat man deutlich gemerkt, dass mehr Leute da sind. Es war schwieriger einen Parkplatz zu bekommen und an den Kennzeichen hat man auch gesehen, dass viele Touristen da waren.

Die Ausstellung war ein Glücksfall. Aber welchen Einfluss kann die Stadt selbst auf den Tourismus nehmen?

Wir können und müssen die Infrastruktur und den Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Gäste hier wohlfühlen. Dazu zählt beispielsweise die Schaffung zusätzlicher Parkplätze. Vor Jahren waren wir schon einmal recht weit bei den Planungen für eine Tiefgarage am Marktplatz. Ich hoffe, dass wir 2017 bei dem Projekt den Faden wieder aufnehmen können. So mancher Besucher wird sicher mit Groll wieder gefahren sein, weil er lange nach einem Parkplatz suchen musste. Das Problem mit dem ruhenden Verkehr wird ein Schwerpunkt in diesem Jahr. Im Dezember soll außerdem die neue Tourismusinformation im Torwächterhaus fertig sein. Der entsprechende Bauantrag ist abgegeben und das Genehmigungsverfahren läuft.

Daneben passiert viel im Badepark. Und im Frühjahr sind die Pläne der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ für das Kavalierhaus Thema im Stiftungsrat.

Welche Projekte sollen ansonsten in diesem Jahr in Bad Muskau umgesetzt werden?

Wir werden an vielen Punkten weiterarbeiten. Mithilfe der Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ wird die Rathaussanierung fortgesetzt und im Sommer endlich der Boden der Turnhalle ausgetauscht. Auch der Gehweg in Richtung Siedlung soll weiter stückweise erneuert werden. Im Januar habe ich außerdem einen Termin im sächsischen Innenministerium wegen des Förderprogramms für kleinere Städte und Gemeinden, an dem sich Bad Muskau gemeinsam mit Gablenz beteiligt. Wenn das klappt, könnte wohl im Jahr 2019 die Sanierung des Gehalms in Angriff genommen werden. Damit hätten wir dann die gesamte Innenstadt auf Vordermann gebracht.

Abgesehen von den Einkaufsmöglichkeiten an der Grenze…

Es ärgert mich schon, dass besonders die älteren Einwohner in der Unterstadt keine Einkaufsmöglichkeit mehr haben. Ich werde deshalb noch einmal mit den Discountern in Kontakt treten. Mit den Eigentümern beziehungsweise Vermietern des leeren Netto-Markts und auch des Aldi-Markts stehe ich immer noch in Verbindung. Es wäre schön, wenn wir für beide eine Lösung finden würden.

