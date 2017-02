Bad Muskau beeindruckt Die Entscheidung, ob Bad Muskau seinen Titel als „Ort mit Moorkurbetrieb“ behalten darf, fällt im Mai.

Bad Muskau im Winter © André Schulze

Von weitem betrachtet fällt die Entwicklung, die Bad Muskau in den letzten zehn Jahren genommen hat, nicht auf. Deshalb hat sich die Kommission, die über den Kurortstatus der Pücklerstadt entscheidet, kürzlich auch persönlich vor Ort ein Bild gemacht. Einige der Teilnehmer sind laut Hauptamtsleiter Dirk Eidtner schon vor zehn Jahren dabei und nun überrascht sowie begeistert gewesen, was sich in Bad Muskau entwickelt hat. Die Entscheidung, ob Bad Muskau seinen Titel als „Ort mit Moorkurbetrieb“ und damit seinen Namenszusatz behalten darf, wird dann im Mai verkündet. (szo)

