Bad ist startklar für die neue Saison Der Betrieb in Regie der Stadt Reichenbach ist sichergestellt. Nur das Wetter kann niemand beeinflussen.

Franziska Posselt und Andreas Lorz gehören zum Badteam in Reichenbach. Für den Start ist alles fertig, aber das Badewetter lässt auf sich warten. © nikolaischmidt.de

Reichenbach. Davon können auch die Mitarbeiter im Reichenbacher Freibad im Moment nur träumen: Vor einem Jahr herrschten in den ersten Maitagen sommerliche Temperaturen. Das wollte das Badteam in diesem Jahr nutzen und die Anlage schon an diesem Sonnabend öffnen. Aber daraus wird nun doch nichts. Es ist zwar alles vorbereitet, sagt Ralf Schwarzbach, technischer Mitarbeiter im Bad. Doch der Wetterbericht kündigt eher schattige Temperaturen an. Höchstens um die 15 Grad warm soll es am Sonnabendmittag werden, vorausgesetzt, die Sonne schiebt sich hinter den Wolken hervor. Deshalb haben Stadt und Badteam jetzt entschieden, den Saisonstart um eine Woche auf den 13. Mai zu verschieben.

Preise und Zeiten bleiben wie bisher

Dann wird das Bad in Abhängigkeit von der Witterung im Mai von 10 bis 18 Uhr zum Schwimmen, Planschen, Spielen und Erholen bereitstehen. In der Sommerzeit von Juni bis August können Gäste die Freizeitanlage dann wieder zwei Stunden mehr täglich nutzen. Auch an den Eintrittspreisen wird sich in dieser Saison nichts ändern. Eine Einzelkarte kostet für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 16 Jahren wie bisher 2,50 Euro und für Erwachsene vier Euro. Eine Ermäßigung gibt es für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte. Außerdem bleibt es bei den Gruppen- und Stundentarifen zu bestimmten Tageszeiten.

Für die beliebten Schwimm- und Aquafitnesskurse können sich Interessenten im Bad anmelden. Das Team um Schwimmmeister Michael Brosius, den technischen Mitarbeiter Ralf Schwarzbach und Rettungsschwimmerin Antje Schuster wird die Angebote wie bisher organisieren. Im Kassen- und Servicebereich werden Stammbesucher trotz Betreiberwechsels altbekannte Gesichter entdecken. „Wir haben die bisherigen Beschäftigten angesprochen, ob sie weiter im Bad arbeiten wollen“, sagt Bürgermeisterin Carina Dittrich.

Die Stadt wird das Freibad ab dieser Saison wieder selbst betreiben und sich in Personalfragen Unterstützung vom Verein Arbeitsmarkt- und Regionalentwicklung (AUR) holen. Der AUR hat Erfahrung damit, da er in Görlitz die Anlage rund um das Helenenbad bewirtschaftet. Die Entscheidung, das Reichenbacher Bad zehn Jahre nach der Ausgliederung aus der städtischen Verwaltung wieder zurückzunehmen, war vor dem Hintergrund gefallen, dass der bisherige Betreiber den Vertrag mit der Stadt gekündigt hatte.

Betrieb durch Stadt ist organisiert

Die Reichenbacher Integrations- und Servicegesellschaft, die der Stadt Reichenbach und den Görlitzer Werkstätten gehört, hatte das Bad sechs Jahre lang im Auftrag der Stadt geführt. Im vergangenen Jahr waren die Kosten für das Bad, vor allem für das Personal, aus dem Ruder gelaufen. Es hatte vor Saisonbeginn Fehlentscheidungen zum Personaleinsatz durch die damalige Firmenspitze der Integrationsfirma gegeben.

Aus Sicht der Stadtverwaltung und der Mehrheit im Stadtrat war die Rückführung der einzig mögliche Schritt, um das Freibad zu erhalten. Die Verwaltung rechnet zurzeit nicht damit, dass die Kosten der Stadt steigen werden. Im Gegenteil. Das Badteam habe bereits Schritte unternommen, um die Abläufe und die Organisation zu optimieren, sagt die Bürgermeisterin. Außerdem war der größte Teil der Kosten immer an der Stadt hängengeblieben. Im vergangenen Jahr waren das am Ende 130 000 Euro und über 30 000 Euro mehr als in den Jahren davor. Freibäder sind auch anderswo ein Zuschussgeschäft und es ist für die Kommunen eine politische Entscheidung, ob sie das Angebot für ihre Bürger, Gäste und vor allem für Kinder, Jugendliche und Familien als Hauptnutzer aufrechterhalten und entsprechend bezuschussen wollen und können oder nicht. Vor der neuen Saison haben die Beschäftigten im Bad wieder rechtzeitig begonnen, alles vorzubereiten. Seit Anfang März laufen die Arbeiten. Die Übernahme des laufenden Geschäfts durch die Stadt ist abgeschlossen. Zurzeit prüft die Verwaltung noch, ob sie einen weiteren Teil der Funballanlage am Bad instand setzen kann. „Gern würden wir auch Menschen mit einem Handicap im Bad beschäftigen“, sagt die Bürgermeisterin.

Rückfragen für Besucher im Bad: 035828 889713

zur Startseite