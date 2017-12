Bad in der Menge auf dem Berg Oybin Zum Zug gehören 80 Darsteller in historischen Kostümen.

Kaiser Karl der IV. mit seinem Gefolge auf den Berg Oybin © Matthias Weber

Zum 23. Mal ist Kaiser Karl der IV. mit seinem Gefolge am ersten Weihnachtsfeiertag auf den Berg Oybin im Zittauer Gebirge gezogen – und wie in den Jahren zuvor konnte er ein Bad in der Menge nehmen. Hunderte Zuschauer säumten die Straßen und Wege. Zum Zug gehören 80 Darsteller in historischen Kostümen. Der Weg führt durch den Ort hinauf zu Burg und Kloster. Die Feier findet dann in der Ruine der Klosterkirche statt.

