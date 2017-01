Bad-Gaststätte vor Neueröffnung Das Lokal ist saniert. Ab Sonntag steht können die Schmöllner hier wieder einkehren.

Mario Klose ist der neue Eigentümer der Schmöllner Badgaststätte. © Ingolf Reinsch

In Schmölln gibt es wieder eine Gaststätte. Der neue Eigentümer Mario Klose öffnet die Badgaststätte nach einer Sanierung am Sonntag dieser Woche. 50 Gäste finden in den beiden Räumen Platz. Gekocht wird gutbürgerlich und mediterran. In der Woche wird zudem am Mittag ein Tagesgericht angeboten – „gute Hausmannskost“, sagt der Wirt.

Der Bischofswerdaer Mario Klose kaufte das Lokal im vergangenen Jahr von Ekkehard Rodig. Dieser führte die Gaststätte zusammen mit seiner Frau Ilona 20 Jahre lang. Wie sein Vorgänger wird auch der neue Wirt im Sommer die Imbissversorgung im Freibad übernehmen.

Schon vor der Eröffnung gibt es regen Zuspruch. Zahlreiche Feiern wurden bereits bestellt. So auch für diesen Sonnabend, an dem Mario Klose und seine drei Mitarbeiter die ersten Gäste in ihrem Haus bedienen werden. (SZ)

Geöffnet: Di.-Fr. 11 bis 14 und 17 Uhr bis open end, Sa./So. ab 11 Uhr bis der letzte Gast geht

zur Startseite