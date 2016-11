Bad-Düfte kreieren im Findlingspark Beim Workshop am Mittwoch in Nochten können Pralinen, Öle und Salze hergestellt werden.

Der Findlingspark in Nochten bietet Besuchern fast zu jeder Jahreszeit eine bunte Blütenpracht und verschiedenste Düfte. Am Mittwoch wird beim Workshop von 18.30 bis 20.30 Uhr mit Anke Lischka von der Seifenmanufaktur „AliSavon“ ein Bad für die Sinne angeboten. Das teilt der Findlingspark mit, der die Veranstaltung organisiert. Wer schon einmal den Wunsch verspürt hat, sich beim Baden in einem nach eigener Rezeptur hergestellten Badezusatz der Entspannung hinzugeben, kann sich diesen damit erfüllen. Anke Lischka ist Fachfrau auf dem Gebiet des Kreierens von Badepralinen, -ölen und -salzen nach alten, bis in die Antike zurückreichenden Rezepten. Sie bietet Teilnehmern die Möglichkeit, in die Welt der Düfte und Aromen einzutauchen. Dabei können sie sich aus der von ihr mitgebrachten Auswahl an den verschiedensten natürlichen Ölen, Pflanzenfetten selbst auswählen und sich so ihre eigenen Kreationen zusammenstellen. Wer es dabei besonders geschickt anstellt, der schafft sich so eine pflegende Kreation. Die Teilnahme kostet 19 Euro inklusive aller Materialien und gefertigten Produkte. (bd)

Anmeldung unter info@findlingspark-nochten.de oder 035774 556352

