Bad-Beschmutzer bleiben unbekannt Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Olbersdorfer Fäkalien-Fall eingestellt, wie Badbetriebsleiter Jörg Nießner berichtet.

Jörg Nießner ist Betriebsleiter im Olbersdorfer Bad. © Rafael Sampedro

Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unbekannten, die im Juli dieses Jahres mehrmals illegal im Olbersdorfer Volksbad gebadet und dabei auch Fäkalien im Schwimmbecken hinterlassen haben, eingestellt. Das hat Badbetriebsleiter Jörg Nießner am Mittwoch im Gemeinderat gesagt. Die Gemeinde, der das Bad gehört, hatte nach den Vorfällen Strafanzeige gestellt. Eine Gruppe Heranwachsender war in mehreren Juli-Nächten verbotenerweise im Volksbad baden. Einmal hatte ein Zeuge das Treiben bemerkt und die Polizei gerufen. Die konnte jedoch keine Täter finden. Bei einem der unerlaubten Besuche wurde das Wasser des Schwimmbeckens mit Fäkalien verunreinigt, sodass es gereinigt werden musste. „Glücklicherweise war gerade das Wetter schlecht, sodass der Fall keine großen Auswirkungen fürs Bad hatte“, so Nießner. (SZ)

