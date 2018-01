Backstage-Lösung für Hutbergbühne Der Kamenzer Bauausschuss hat sich zum Erhalt der 80 Jahre alten Steinbaracke bekannt. Freilich nicht ganz freiwillig.

Achtung, Baudenkmal! Die steinerne Backstage-Baracke, die wie die Hutbergbühne mehr als etwa 80 Jahre alt ist, macht es nicht mehr lange. Hier müsste zügig etwas Neues her, aber abgerissen werden darf sie nicht. Nun plant die Stadt eine Rekonstruktion mit Aufstockung. © Matthias Schumann

Kamenz. Die Hutbergbühne ist und bleibt ein Magnet. Für die Besucher, wie für die vielfach hoch dotierte Künstlerschaft, die hier aufschlägt. Zumeist in Fremdvermietung über Konzertagenturen. Hier allerdings machte sich zuletzt ein Problem auf: Der Backstagebereich für Kaiser, Maschine und Bonnie Tyler lässt mittlerweile arg zu wünschen übrig. Kein Wunder, die etwas bessere Behelfsbaracke mit Bruchsteinfassade hat ja wie die Bühne schon mehr als 80 Jahre auf dem Buckel. Seit Längerem haben die Veranstalter Änderungsbedarf angemahnt, ansonsten könne man den Backstageraum den Stars nicht mehr zumuten.

Rechtsstreit vermeiden

Das wäre ein wirklich schwerer Nackenschlag für eine Freilichtbühne, die es in der Nähe zu Dresden mit Junger Garde und Filmnächten am Elbufer eh schon schwer genug hat. Nicht umsonst hatte die Stadt zuletzt mehr als eine Million Euro in den Ausbau des Besucherhalbrundes gesteckt, und demnächst soll ja noch für ebenfalls eine nicht unerhebliche Summe ein zweiter Rettungsweg gebaut werden. Jetzt also kündigen sich weitere 450 000 Euro an, wobei dieses Geld noch nirgends verbucht ist.

Es geht um die Ertüchtigung der Steinbaracke. Eigentlich gehörte sie abgerissen, aber da spielt der Denkmalschutz nicht mit, war jetzt im Bauausschuss zu vernehmen. Die Einschätzung der amtlichen Gemäuerbewahrer überrascht, weil das flache Gebäude in 80 Jahren niemals bühnen- geschweige denn stadtbildprägenden Anspruch geltend machen konnte. Wozu auch, es handelt sich um einen reinen Zweckbau, den keiner bemerkt, der hinter der Bühne nichts zu suchen hat. Aber sei’s drum, der Bauausschuss – extra verstärkt durch Mitglieder des Kulturausschusses – fügte sich ins Unabänderliche, weil ein Rechtsstreit mit dem Denkmalschutz (mit offenen Ausgang!) vermieden werden soll.

Geldfrage ist noch nicht geklärt

Die Rekonstruktion und Aufstockung des Bestandsgebäudes ist allerdings die zweitteuerste Variante (von vier) der Backstage-Ertüchtigung. Sie soll etwa 433 000 Euro kosten, hat eine Architektenstudie ergeben. Ausschließlich am Baukörper, dazugerechnet werden müsste also noch Ausstattung und technisches Inventar, was am Ende etwa 450 000 Euro ausmachen sollte. Wenn das überhaupt reicht, schließlich wäre die exakte Ausführungsplanung erst die nächste Stufe. Am Dienstag ging es zunächst um einen Grundsatzbeschluss, der auch deshalb nötig geworden war, weil der Stadtrat schon im vergangenen Sommer eine Containervariante für die Künstlerversorgung abgelehnt hatte. Zum Glück, denn die wäre ja eh im Denkmalschutzamt durchgefallen, wie wir jetzt wissen.

Offen ist freilich noch, woher überhaupt das Geld für die Rekonstruktion des Backstagegebäudes kommen soll. Die verworfene Containerlösung war schon mal für 2018 avisiert worden, aber in diesem Jahr wird wohl nichts mehr gehen. Die Etatdebatte im Stadtrat kommt gerade in ihre schwierigste Phase, weil nun auch in der mittelfristigen Finanzplanung Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen, damit der Haushalt genehmigungsfähig wird. OB Roland Dantz: „Jetzt wird sich zeigen, was machbar ist. 430 000 Euro sind schon eine Menge Holz – und dies am Ende ja nur für einen Nutzungszeitraum von Mai bis höchstens September pro Jahr.“

zur Startseite