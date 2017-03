Back-Filiale soll umgebaut werden Die Räume in der Nähe des Königsbrücker Marktes soll zur Wohnung umgestaltet werden.

Keine Backwaren gibt es in den Räumen an der Tausch-Straße. Es soll eine Wohnung entstehen. © dpa

Die ehemalige Filiale der Bäckerei Heydn auf der Curt-Tausch-Straße wird möglicherweise bald zu einer Wohnung umgebaut. Die Eigentümer des Hauses stellten jetzt einen Antrag auf Nutzungsänderung. Der Stadtrat schaute sich die Unterlagen an und erteilte schließlich einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zu dem Vorhaben. Die Räume in der Nähe des Marktes stehen seit Anfang des Jahres leer.

Der Neukircher Bäcker Heydn hatte sich zuvor aus Königsbrück zurückgezogen. Er gab die Filiale an der Curt-Tausch-Straße auf und verkauft nun wieder ausschließlich in seinem Stammsitz in Neukirch. Die Eigentümer des Hauses wollen die Fassade jetzt neu gestalten und die Schaufenster im Erdgeschoss deutlich verkleinern. Die Fenster sollen so angeordnet werden wie die Fenster im Obergeschoss des Stadthauses. Die Eigentümer legten dem Stadtrat eine entsprechende Zeichnung der Fassade vor. (SZ/pre)

zur Startseite