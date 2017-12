Back-Aktion bringt Geld für Kita „Spatzennest“ in Horka Kümmel und der Horkaer Bäcker Hübner überraschen den Kindergarten mit einer Spende.

Hm, das schmeckt! Kurz bevor Kümmel (Mitte) und Bäckermeister Hübner (rechts) auftauchten, hatten Hannah, Jolanda, Marlon, und Emil (von links) zusammen mit Kita-Leiterin Angelika Kuchling selbst gebacken. © André Schulze

Wenn Kümmel seinen Zeichenstift schwingt, ist die Freude eigentlich immer groß. Dieses Mal hatte er sein Werk jedoch schon vollendet. Der Cartoonist hatte bei einer Aktion der Bäckerei Hübner Bilder gezeichnet, während mehr als 40 Kinder Plätzchen kreierten. Wer wollte, konnte etwas spenden. Letztlich wurde ausgelost, welche Kindereinrichtung den Erlös bekommen sollte. Die Glücksfee entschied sich für die Kita „Unser Spatzennest“ in Horka.

Bäckermeister Armin Hübner und Kümmel überbrachten als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk immerhin 150 Euro. Angelika Kuchling, die Leiterin der Einrichtung, wusste schon den Verwendungszweck: „Wir kaufen uns davon einen neuen CD-Player, damit wir die Weihnachtsmusik richtig genießen können.“

Auch die Horkaer Gemeinderäte beschäftigten sich in ihrer letzten Sitzung des Jahres 2017 mit der Kindertagesstätte, die in freier Trägerschaft vom Kreisverband Görlitz des Deutschen Roten Kreuzes betrieben wird. Das DRK hatte die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass mehrere Eltern ihre Kinder gern länger betreuen lassen würden als die vom Gesetzgeber festgelegten möglichen neun Stunden. Dazu müssen die Betreuungsverträge zwischen Träger und Eltern entsprechend geändert werden. Öffentliche Zuschüsse für die längere Betreuung gibt es aber nicht. Der Gemeinderat beschloss jedoch, die Mehrkosten anteilig mit zu übernehmen. „Der Verwaltungsverband hatte uns für die Kindergartenstunde eine Kalkulation von rund 48 Euro vorgelegt. Die Gemeinde übernimmt davon 18 Euro. 30 Euro müssen die Eltern tragen“, rechnet Bürgermeister Christian Nitschke vor. Im Bereich Kinderkrippe müssen Eltern für die zehnte und elfte Betreuungsstunde jeweils 60 Euro selbst berappen. Damit liegen die Kosten für das erste Kind bei zwei Erziehungsberechtigten in der Kita „Unser Spatzennest“ ab Januar 2018 bei einer Betreuung bis neun Stunden bei 115 Euro, bis zehn Stunden bei 145 Euro und bis elf Stunden bei 175 Euro. In der Kinderkrippe zahlen zwei Erziehungsberechtigte für das erste Kind bis neun Stunden Betreuung 200 Euro, bis zehn Stunden Betreuung 260 Euro und bis elf Stunden Betreuung 320 Euro.

