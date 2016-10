Bachmann trifft per Kopf Geduld zahlt sich eben aus. Die Bischofswerdaer rennen im Heimspiel gegen Brandenburg unaufhörlich an und gewinnen am Ende hochverdient mit 1:0.

Sekundenbruchteile nach diesem Foto fiel das erlösende 1:0 für den BFV in der 73. Minute. Eric Bachmann (links) versenkte den Ball per Kopf im Tor der Reichenbacher. Lukas Kohlmann (dahinter in Rot) kann den Angriff nicht unterbinden. Vorn rechts lauerte auch noch der Bischofswerdaer Cornelius Gries auf seine Chance. © Bodo Hering

Fußball-Oberliga. Die Bischofswerdaer Oberliga-Fußballer haben ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und das dritte Pflichtspiel infolge ohne Gegentor gewonnen. Im Heimspiel gegen den Brandenburger SC Süd 05 war vor nur 91 zahlenden Zuschauern aber viel Geduld gefragt. Erst in der 73. Minute fiel das Tor des Tages durch Eric Bachmann, der einen Kopfball im Netz unterbrachte.

Trainer Erik Schmidt konnte dem Spiel allerdings nicht viel Positives abgewinnen: „Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, später war es aber oft nur noch ein Gestochere auf beiden Seiten. Sicher war der Platz nicht optimal, aber warum wir von unserem geplanten Weg abgekommen sind, ist mir trotzdem nicht ganz klar.“ Den fragenden Blick des Journalisten nahm Schmidt natürlich wahr: „Natürlich bin ich froh, dass wir gewonnen haben. Morgen fragt ja auch keiner mehr danach, welche Qualität das Spiel hatte. Aber wir sollten uns auf dem Trainingsplatz schon noch einmal über diese Partie unterhalten.“

Töppel muss verletzt zuschauen

Schmidt musste gegen die Brandenburger auf Routinier Benno Töppel verzichten, der sich am Donnerstag im Training verletzt hatte. Zudem musste Marc Böttger auf die Bank, dafür rückten Juraj Kubista und Tim Cellarius in die Startelf. Aus dem Duell der beiden bis dato besten Torjäger der Liga wurde nichts, weil die Gäste ohne René Goerisch antraten. Auf der Gegenseite blieb Frank Zille (sieben Saisontreffer) relativ blass. Die besten Chancen vor der Pause verzeichneten Hannes Graf (16., 44.), Juraj Kubista (19.) und Dominic Meinel (36.).

Nach dem Wechsel hätten die Brandenburger bei einer ihrer wenigen Gelegenheiten in Führung gehen können, aber der Japaner Shigeyuki Soga scheiterte am glänzend reagierenden BFV-Keeper Dominic Reissig (61.). Vor dem Siegtor der Hausherren hatte bereits Einwechsler Böttger das 1:0 auf dem Fuß (62.), später verpassten Cornelius Gries (77.) und Philipp Schikora (83./Strafraumfoul) den zweiten Treffer für Bischofswerda.

Noch nicht dabei war Tom Hagemann, als letzter Neuzugang von Dynamo Dresden verpflichtet. Überraschend kam die Antwort von Erik Schmidt auf die Frage, wann Hagemann nach seiner Verletzung wieder ins Training einsteigen kann: „Ich weiß es nicht, er hat sich bei mir nicht mehr gemeldet. Am Montag sind die sechs Wochen, die nach seiner Verletzung am dritten Spieltag in Merseburg prognostiziert wurden, vorüber. Ich gehe davon aus, dass er in dieser Woche in Bischofswerda erscheinen wird.“

Am nächsten Sonnabend um 14 Uhr erscheint auf jeden Fall der VfL Halle 96 auf der Bischofswerdaer Kampfbahn – und zwar mit ordentlich Rückenwind. Die abstiegsbedrohten Hallenser, die ihre ersten sieben Saisonspiele alle verloren hatten und nur drei Tore erzielen konnten, feierten am Wochenende einen 5:2-Heimerfolg über den SSV Markranstädt. Die Gäste, die bisher nur einen einzigen Zähler auf ihrem Konto haben, konnten also gleich die rote Laterne mit nach Hause nehmen.

Bischofswerda: Reissig - Schikora, Maresch, Merkel, Meinel, Graf (80. Harzer), Cellarius, Kubista (61. Gries), Bachmann, Klotke und Zille (61. Böttger).

