Bachbett wird saniert Die Kur für das Cunewalder Wasser geht weiter. Zwei Baumaßnahmen sind geplant.

Noch immer werden Schäden beseitigt, diue das Hochwasser von 2010 am Cunewalder Wasser angerichtet hat. © Archivfoto: Uwe Soeder

In Cunewalde beginnen jetzt zwei neue Baumaßnahmen zur Beseitigung von Flutschäden am Cunewalder Wasser. Die Erste betrifft den Abschnitt des Baches von der Kleingartenanlage Talaue aufwärts bis zur ehemaligen Eisenbahnbrücke an der Rabinke. In diesem Bereich werden eine Böschung abgeflacht, in einem Stück das Bachbett leicht verlegt und eine angrenzende unterspülte Ufermauer angefüllt sowie ein Wehr abgebaut. Dafür sind reichlich 280 000 Euro veranschlagt. Die Arbeiten wird die Firma WTL Rämsch aus dem Oberguriger Ortsteil Lehn ausführen, die derzeit schon am Cunewalder Wasser im Bereich der Gartenanlage Talaue arbeitet. Baustart soll am 10. April sein, Bauende Mitte Oktober dieses Jahres.

Der gleiche Zeitraum ist für die zweite Baumaßnahme vorgesehen. Sie betrifft den anschließenden Bereich des Cunewalder Wassers von der Rabinke bis zur Brücke am Kirchweg. In diesem Abschnitt werden Stützmauern saniert, Ufer gesichert und eine Trockenmauer hergestellt. Dafür sind 460 000 Euro eingeplant. Den Auftrag bekommt die Firma Steinle Bau Löbau, hat der Gemeinderat beschlossen. (SZ/ks)

