Bach soll zurück ins alte Bett Grundstücke im Ort sollen in Zukunft besser vor Hochwasser geschützt werden. Schwere Brocken helfen dabei.

Joachim Barthel von der Firma HTB Schmidtgen kontrolliert, dass die richtige Menge an Erde aus dem Bachlauf entnommen wird. Zu seinen Füßen reihen sich die Wasserbausteine, die künftig für eine stabile Böschung sorgen sollen. Sie sollen im Hochwasserfall vermeiden, dass größere Boden- und Gesteinsmengen abgetragen werden. © claudia hübschmann

So ein Schlammbad kann ja ganz spaßig sein. Doch zum Spaß hat sich Joachim Barthel von der Firma Hoch- und Tiefbau Schmidtgen aus Lommatzsch nicht in das alte Flussbett des Reißigbachs in Wendischbora begeben. Mit dicken, gelben Gummistiefeln an den Füßen steht der 47-Jährige mit dem markanten Schnurrbart in der Pampe und prüft konzentriert, ob Kollege Reno Schubert mit seinem Bagger die richtige Menge an Erde aus dem Bachlauf schaufelt.

Wenig später löst Schubert den Greifarm des Baggers erneut aus. Dieses Mal, um einen kolossalen Wasserbaustein direkt vor seinem Kollegen abzusetzen. „Wir verbauen auf einem 30 Meter langen Abschnitt mindestens 100 Stück der Steine“, erzählt Barthel. Mit einem Simplex-Hammer schlägt er einige der Steine tief in die matschige Erde. „Die Ausrichtung der Steine muss stimmen, ihre Neigung wird vorher genau berechnet“, erklärt der Experte. Eine Wasserwaage hilft ihm dabei.

Die Wasserbausteine dienen dazu, die nach dem Hochwasser 2013 beschädigte Böschung des Reißigbaches in Wendischbora wieder zu sichern und zu stabilisieren. Vor allem im Bereich der Hausnummern 32 und 32 a verwandelt sich der sonst ruhig dahinfließende Bach bei Regen schnell in ein reißendes Gewässer. Deshalb haben sich die Experten etwas einfallen lassen: „Der Bach macht in Höhe des Grundstücks eine Kurve, die eigentlich nicht dem natürlichen Verlauf entspricht. Das ist durch Ausspülungen bei vergangenen Hochwassern passiert“, erklärt Andreas Peschel, der Barthel bei der Arbeit am Reißigbach unterstützt. Jetzt gelte es, den Bach wieder in seine angestammte Bahn zu leiten. Dazu legen die Fachmänner zunächst auf ein paar Metern mittels Bagger eine Baugrube neben dem eigentlichen Bachlauf an. Diese wird mit Wasserbausteinen ausgelegt, dadurch für den späteren Wasserdurchfluss vorbereitet.

Eine an ein Notstromaggregat angeschlossene Wasserpumpe sorgt dafür, dass das Grundwasser in der Baugrube nicht über die Gummistiefel rinnt. „Das selbe Prozedere werden wir jetzt Stück für Stück bis fast zur Bundesstraße fortsetzen“, sagt Andreas Peschel. Anschließend wird das jetzige Flussbett verfüllt und das Wasser in den dann fertig sanierten Verlauf eingeleitet. Somit wird der Fluss begradigt und von den angrenzenden Häusern ferngehalten. Deshalb müssen die Arbeiter bestehende Entwässerungsrohre der Anwohner zusätzlich so verlängern, dass diese wieder bis in den umgestalteten Bachlauf münden.

„In etwa zwei, spätestens drei Wochen sollten wir mit den Arbeiten hier fertig sein“, sagt Joachim Barthel und bringt mit einer handelsüblichen Brechstange einen der schweren Wasserbausteine in die richtige Position. Um den Zeitplan einzuhalten, sind die drei Arbeiter wochentags zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr am Reißigbach vor Ort. Ärger wegen der Lautstärke der Arbeiten gebe es nicht. „Die Anwohner sind doch froh, dass das Leben am Bach wieder etwas sicherer wird“, so Barthel.

Insgesamt kosten die Sicherungsarbeiten knapp 45 000 Euro. Eine Erhöhung der Böschung wird dabei nicht vorgenommen, sondern die ausgebaggerten Erdmassen wieder vollständig in das Bett des Baches zurück gesetzt. Nach Informationen der Lommatzscher sollen in näherer Zukunft an anderer Stelle noch Rohrleitungen ausgetauscht werden. Erst dann sei die Gesamtmaßnahme in Wendischbora abgeschlossen. „Mit dem Aushub stellen wir am Ende die Böschung wieder so her, wie sie sein soll. Zusätzlich steht uns Muttererde für eventuelle Ausbesserungen zur Verfügung“, erklärt Barthel bringt den nächsten dicken Brocken in die richtige Position.

