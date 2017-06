Bach bekommt Treibgutfang

Die Stadt Glashütte lässt die Hochwasserschäden am Schlottwitzgrundbach oberhalb der Brücke zum Wohnpark beseitigen. Der Stadtrat vergab diese Arbeiten an die Firma LLB aus Dresden-Lockwitz. Diese gab als einzige Firma ein Angebot ab. Wie das Bauamt informiert, lag die Angebotssumme bei 157 600 Euro und damit etwa 50 Prozent über der Kostenschätzung. Da die Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt wegen der Fischschonzeit nicht möglich ist und mit anderen Bauvorhaben kollidieren würde, schlug das Planungsbüro der Stadt vor, auf eine Neuausschreibung zu verzichten. Dafür spreche auch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft. Auch bei einer erneuten Ausschreibung würde man keine besseren Ergebnisse erzielen, teilt das Büro der Stadt mit.

Die Firma wird nicht nur die Schäden am Gewässer beheben, sondern „im Sinne der Nachhaltigkeit“ oberhalb des Ortseingangs einen Geschiebe- und Treibgutfang errichten. Die Mehrkosten sollen über Fördermittel finanziert werden, die bei anderen Maßnahmen übrig blieben. (SZ/mb)

