Babys professionell in Szene gesetzt Das Kreiskrankenhaus Weißwasser bietet einen neuen Service auf der Elternstation an. Er ist nicht unumstritten.

Das Kreiskrankenhaus Krankenhaus Weißwasser. © Johannes Rehle

Weißwasser. Die Geburt eines Kindes ist eines der schönsten Erlebnisse für Eltern. Daran anknüpfend bietet das Kreiskrankenhaus Weißwasser ab 10. Juli eine professionelle Neugeborenenfotografie an. Die Frau hinter der Kamera ist Christiane Weiland, die den Service bereits seit Längerem im Klinikum Görtlitz anbietet. Die Fotografin wird direkt auf der Geburtenstation die ersten professionellen Erinnerungsfotos der neuen Erdenbürger machen. In entspannter Atmosphäre entstehen so wenige Tage nach der Geburt erste und einzigartige Fotos, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Die Fotos können Familie und Freunde dann in einer Online-Babygalerie bestaunen.

Als Willkommensgeschenke erhalten alle Eltern außerdem eine Glückwunschkarte mit Foto und ein Willkommensvideo zum Weiterleiten an Verwandte und Freunde. Außerdem können sie sich ein Babykuscheltuch mit eingesticktem Namen fertigen lassen. Die Babyfotografin wird künftig direkt auf der Geburtenstation des Krankenhauses sein und die frisch gebackenen Mütter besuchen. Väter und Geschwister können gern dabei sein, denn dieses erste Shooting soll ein großartiges Erlebnis für die ganze Familie werden.

Der Service ist bis zu einem gewissen Grad kostenlos. Das Kreiskrankenhaus arbeitet dabei mit dem deutschlandweit engagierten Unternehmen Baby Smile mit Sitz in Chemnitz zusammen. Regionalmanagerin Andrea Pegorer: „Wir haben ein umfangreiches Portfolio zusätzlicher Produkte, das wir den Eltern unverbindlich anbieten.“ Das Angebot reicht von der Fotoserie über Grußkarten und Kalender bis zu Fotografien, die auf Leinwand aufgezogen werden. Diese Produkte können gegen Bezahlung bestellt werden. Baby Smile sendet den Eltern eine besondere Auswahl an Fotoprodukten unverbindlich zur Ansicht nach Hause. Ein Kaufzwang besteht nicht. Was passiert, wenn bei der Sichtung die kostbaren Produkte beschädigt werden und die Familien das umfangreiche Paket nicht erwerben möchten? „Das macht nichts“, sagt Andrea Pegorer, „denn wir müssen die Produkte dann ohnehin aufgrund der Datenschutzbestimmungen vernichten.“

Laut dem Würzburger Rechtsanwalt Ulf Pieconka ist das Geschäftsmodell von Baby Smile nicht unumstritten. Auf seiner Internetseite berichtet er, die Mitarbeiter von Baby Smile würden die von der Geburt geschwächten Mütter geradezu „überfallen“ und die besondere Situation ausnutzen, um über das Gratisangebot auch die kostenpflichtigen Produkte an die Frau zu bringen. In einigen Internetforen sei von Abzocke die Rede, in anderen äußere man sich zufrieden, schreibt Pieconka.

Kliniksprecherin Jana-Cordelia Petzold ist über die Kooperation mit Baby Smile froh. Sie habe privat gute Erfahrungen mit der Firma gemacht, sagt sie. „Bisher haben die Hebammen die Kleinen fotografiert, um den Müttern eine kostbare Erinnerung an die Geburt zu bewahren. Nun können sie sich wieder mehr auf ihre ursprünglichen Aufgaben konzentrieren.“ (SZ/sdt)

www.kreiskrankenhaus-weisswasser.de

zur Startseite