Babys für den Wald

Die Saat der Rotbuchensamen erfolgt entweder per Hand in vorher angelegte Pflugstreifen oder mittels Pflug, Saatmaschine und Pferd, hier Robert Schmidt aus Sohra mit Kaltblutpferd Don beim Aussäen von Bucheckern im Wald bei Hirschbach. Fotos: Egbert Kamprath (3)/ SB Sachsenforst/Funke (2)

Die Rotbuchensaat wurde eingesammelt und im Forst ausgebracht.

Kleine Rotbuchen mit Keimblättern, den sogenannten Elefantenohren.

Kristina Funke öffnet ein unscheinbares Nebengebäude im Forsthof Bärenfels. Sie knipst das Licht an, und im schummerigen Schein der Lampe glänzt eine tiefbraune, feuchte Masse auf dem Boden, sorgfältig ausgebreitet wie eine Riesenmatte. Vorsichtig greift sie hinein, nimmt eine Handvoll, schiebt mit dem Zeigefinger die etwas stacheligen Mützchen der Bucheckern beiseite, bis die Samen zu sehen sind. Zu zweit wohnen die Früchtchen in jeweils einem kleinen Waldhäuschen und warten darauf, ein stattlicher Baum zu werden.

Um ein Gespür zu bekommen, wie sich das anfühlt, lässt Kristina Funke ein paar Bucheckern in die Reporterhände rieseln. „Aber bitte nichts fallen lassen“, sagt sie lachend mit Blick in Richtung Forst-Zentrale. „Das ist nämlich wertvoll.“ Wir stehen in der Schatzkammer des Forstbezirkes Bärenfels. Hier lagert Saatgut der Rotbuche, das frisch aus dem Holzhauer Revier kommt, kurz zwischenlagert und sich bald schon irgendwo in den Wäldern des Osterzgebirges vermehren soll.

„Wir brauchten dringend Saatgut“, erzählt Kristina Funke. Vor allem von der Rotbuche, der Nummer eins beim Umbau des Waldes. Die Saatgutvorräte waren so gut wie aufgebraucht, die Lager leer. Denn die Bäume tragen nicht jedes Jahr volle Früchte, erläutert die Forstexpertin. Doch 2016 blühten die meisten Waldbäume üppig. Ein Vollmast-Jahr – frohlockten die Forstleute. Das kommt, je nach Standort und Baumart, nur alle fünf bis acht Jahre vor. Geerntet werden darf aber nicht überall. Nur qualitativ hochwertige Bestände werden ausgewählt. Und festgelegt ist auch, welches Saatgut für welche Standorte geeignet ist, damit der Waldnachwuchs auf fruchtbaren Boden fällt. So kommen für die höheren Lagen zum Beispiel nur Ernten von Baumarten aus Regionen infrage, die aufgrund ihres Wuchses wenig anfällig für Schneebruch sind und durch spätes Austreiben bei Spätfrösten auch kaum Schäden nehmen. Deutschlandweit gibt es bei der Rotbuche 26 Herkunftsgebiete, weiß Frau Funke, in Sachsen sind es sieben. „Damit ist gewährleistet, dass die jungen Pflanzen bestmöglich an die Bedingungen an ihrem Pflanzplatz angepasst sind.“ Im Forstbezirk Bärenfels sind neun Rotbuchenbestände so wertvoll, dass hier geerntet werden darf – amtlich registriert. Der Älteste befindet sich im Forstrevier Hirschsprung und ist bereits 181 Jahre alt. Alle Baumarten zusammengenommen, machen im Forstbezirk Bärenfels mehr als 200 Hektar die Kinderstube des Waldes aus, sind diese als Forstsaatgutbestände erfasst.

Um den dringend benötigten Nachwuchs für die Rotbuche zu sichern, legten unter anderem die Waldarbeiter des Forstrevieres Holzhau im Herbst große Netze unter den mehr als 160 Jahre alten Rotbuchen am Brettdellenweg aus. Sobald sich diese gefüllt hatten, wurden sie eingesammelt und die Bucheckern mit einer speziellen Reinigungsvorrichtung, einer Art Drahttrommel, aus Laub und kleinen Ästen aussortiert und getrennt nach Ernteort und Herkunftsgebiet bis zur Aussaat kühl und trocken gelagert. In Holzhau und im Revier Hetzdorf wurden allein insgesamt 2,5 Tonnen Rotbuchensamen für den Forstbezirk geerntet und zum Teil schon wieder ausgesät. Pro Hektar sind etwa 100 bis 120 Kilo Samen nötig. Die schlummern jetzt über den Winter im Waldboden, um dann hoffentlich im Frühjahr zu keimen.

