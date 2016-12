Babyprämie 349-mal ausgezahlt Die hundert Euro Begrüßungsgeld der Stadt Freital sind an eine Bedingung geknüpft, die auch gut für die Kinder ist.

Wer in Freital Anspruch auf die Babyprämie erheben will, muss sein Kind untersuchen lassen. © dpa

Die Stadt Freital hat das sogenannte Begrüßungsgeld für Neugeborene in Höhe von hundert Euro im zu Ende gehenden Jahr insgesamt 349-mal ausgezahlt. Das teilt das Rathaus mit. Es ist die höchste Zahl seit der Einführung der Prämie im Jahr 2008. Für den Zuschuss plant die Stadt in jedem Jahr etwa 36 000 Euro ein. Diese Summe wurde nun fast erreicht.

Die einmalige Prämie gilt für jedes Kind, das seinen Hauptwohnsitz zur Auszahlung in Freital hat. Voraussetzung für die finanzielle Zuwendung ist die durchgeführte Früherkennungsuntersuchung U 5. Der Anspruch erlischt mit Vollendung des ersten Lebensjahres. Die betreffenden Familien werden angeschrieben und erhalten ein Antragsformular. Wer das Begrüßungsgeld erhalten will, muss den Antrag im Amt für Soziales, Schulen und Jugend im Rathaus Deuben abgeben. Zudem ist dort das Untersuchungsheft des Kindes nach der U 5 und der Personalausweis vorzulegen.

„Mit diesem Willkommensgruß möchten Stadtrat und Stadtverwaltung Familien mit Nachwuchs in den ersten Monaten nach der Geburt unterstützen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Über das Begrüßungsgeld hinaus tut Freital einiges mehr für ein familienfreundliches Freital.“ Zur Stadtpolitik gehöre seit Jahren ein hohes Maß an Investitionen in Kitas und Schulen, in Infrastruktur, Sportstätten und Spielplätze – sowie die finanzielle Unterstützung von Vereinen, Ehrenamtlichen und Trägern. (SZ/win)

zur Startseite