Babymesse toppt bisherige Besucherzahl

Beratung schlägt Konsum. Mit diesem Fazit ist am Sonntag die Messe Babywelt mit ihren rund 100 Ausstellern zu Ende gegangen. Nicht das Kaufen oder die Information zu neusten Produkten stand für die meisten Besucher im Vordergrund, sondern die Möglichkeit, sich in Ruhe mit Fachleuten verschiedenster Bereiche unterhalten oder deren Vorträge hören zu können. „Zum ersten Mal hatten wir Teams Dresdner Kliniken zu Gast, die ihren Service vorgestellt haben“, sagt Sprecherin Jana Niemann. Referate und Workshops seien sehr gut besucht gewesen. Wie viele Kreißsäle gibt es, wie sind sie ausgestattet, ist eine Kinderklinik angeschlossen oder nicht. Diese Fragen bewegen vor allem werdende Eltern und Paare mit Kinderwunsch. Wie viele Messegäste insgesamt von Freitag bis Sonntag in der Babywelt unterwegs waren, kann das Management noch nicht sagen. „Aber wir wissen schon, dass es mehr als im vergangenen Jahr waren“, sagt Jana Niemann. Damals hat der Veranstalter rund 6 000 Besucher gezählt. (SZ/nl)

zur Startseite