Babygeld in Spreetal gestrichen

Spreetal. „Wir sind die, die Bittebitte machen: Wir möchten zweieinhalb Millionen Euro von Dresden haben.“ Spreetals Bürgermeister Manfred Heine (parteilos) fasste während der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal zusammen, warum die offiziell als „Haushaltsstrukturkonzept“ bezeichnete Liste der Grausamkeiten, die nun nach und nach abgearbeitet wird, überhaupt nötig ist. Der erhoffte Deal lautet: Die Gemeinde spart und versucht, die Einnahmen zu erhöhen und das Land Sachsen gleicht 2020 die dann prognostizierten 2,5 Millionen Euro Defizit aus.

Das im Oktober bei merklichem Widerstreben der Gemeinderäte beschlossene Konzept zur Sanierung des maroden Haushaltes führte im November zum ersten Opfer, nämlich einer kräftigen Erhöhung der Kitagebühren zum Jahresanfang. Der nächste Beschluss war nun, das Begrüßungsgeld für Babys zu streichen. 100 Euro gab es zuletzt für die Eltern eines Neugeborenen. Im vorigen Jahr wurden 1 200 Euro ausgezahlt. Eigentlich eine lächerlich kleine Summe. Aber Dresden könnte sagen, Gemeinden, die sich freiwillig so eine Zahlung leisten, werde man nicht aus der Patsche helfen. „Das wird für sozialen Unfrieden sorgen“, prognostizierte Gemeinderat Dieter Kretzschmar (Wählervereinigung) und so ist die Lösung eine mit Januskopf: Aus dem Haushalt gibts keinen Cent mehr, aber Bürgermeister Heine soll loslaufen und bei Sponsoren Mittel zusammenkratzen. Immerhin können sich die Spreetaler glücklich schätzen, dass sich immer wieder Firmen oder Privatpersonen finden, die für spezielle Dinge Geld geben. Nach dem Babygeld-Beschluss konnten die Räte für verschiedene Vorhaben und Einrichtungen rund 1 400 Euro aus Schenkung und Sponsoring genehmigen – also mehr als fürs Begrüßungsgeld 2017 nötig war. (MK)

zur Startseite