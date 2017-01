Babyboom zu Neujahr Im Elblandklinikum beginnt 2017 mit einem ungewöhnlichen Kindersegen. Vier neue Meißner erblicken das Licht der Welt.

Das sind die ersten: Ammelie, Ricardo Elias, Kyra-Lucia und Friedrich (von links) wurden allesamt am ersten Tag des Jahres im Meißner Elblandklinikum geboren. © Elblandklinikum

Diese Nachricht dürfte in Meißen so ziemlich jeder wohlwollend zur Kenntnis nehmen: In der Neujahrsnacht sind in der Porzellanstadt gleich vier neue Bewohner geboren worden. Das teilt Sabine Seiler, Sprecherin der Elblandkliniken mit.

Im Meißner Klinikum haben die Babys am Neujahrstag zwischen 2.17 Uhr und 22.10 Uhr das Licht der Welt erblickt. Dabei hielten sich die Geschlechter die Wage. Auf die Geburt zweier Mädchen folgte die zweier Jungs.

Das neue Jahr war gerade mal gut zwei Stunden alt, da meldete sich das erste Neujahrsbaby 2017 im Meißner Klinikum. Die Wehen der Mutter setzten bereits zu Silvester ein. Letztlich erblickte Kyra-Lucia aber erst am Tag darauf das Licht der Welt. Genau um 2.17 Uhr wurde der Säugling mit einem Gewicht von 3 000 Gramm und 48 Zentimetern Größe geboren. Auf Kyra-Lucia folgte knapp zwölf Stunden später die nächste kleine Neu-Meißnerin.

Um 13.42 Uhr kam Ammelie zur Welt. Sie wog bei ihrer Geburt 3,35 Kilogramm bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern. Doch damit war der Kindersegen in der Neujahrsnacht noch nicht vorüber. Zwei Babys sollten noch folgen.

Das sei für den Neujahrstag eine außergewöhnlich gute Zahl, berichtet Seiler. „Im Jahr 2011 hatten wir in Meißen einmal fünf Neujahrsbabys. 2010 und in den letzten vier Jahren waren es stets nur ein bis zwei Neugeborene. Über diese Entwicklung freuen wir uns natürlich sehr“, sagt sie.

Das dritte Neujahrsbaby heißt Ricardo Elias und ist exakt um 15 Uhr geboren worden. Der kleine Junge wog zu seiner Geburt 2,53 Kilogramm bei einer Körpergröße von 46 Zentimetern. Doch damit war der Kindersegen noch immer nicht beendet. Denn am späten Abend – um 22.10 Uhr – schloss der kleine Friedrich den Reigen der Neujahrsgeburten ab. Er bringt 3 650 Gramm auf die Wage und ist 51 Zentimeter groß.

Einen weiteren Neuankömmling konnte die Elblandklinik in Riesa begrüßen. Auch hier erblickte ein Junge das Licht der Welt, erzählt Sabine Seiler. Er wog zehn Gramm weniger als Friedrich und ist 55 Zentimeter groß. Der kleine Georg Tilo Teige wurde genau um 16.33 Uhr im Riesaer Klinikum geboren.

Für die Stadt und den Kreis Meißen war der erste Tag des Jahres also ein guter im Hinblick auf die Statistik der Lebendgeburten. Sind im Landkreis im Jahr 2000 noch 2 040 Babys geboren worden, lag die Zahl im letzten Jahr nur noch bei 1 996, 2013 sogar nur bei 1 911.

Bezogen auf das Verhältnis von Geburten- und Sterberaten zeichnete sich für den Landkreis Meißen seit der Wende ein deutlicher Trend ab. Lag das Übergewicht der Verstorbenen gegenüber den Neugeborenen vor 15 Jahren noch bei 926, stieg die Zahl im letzten Jahr auf 1 224.

