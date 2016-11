Babyboom nicht in Sicht Deutschlandweit steigen die Geburtenzahlen, in Zittau nicht. Die Stadt bemüht sich um gute Rahmenbedingungen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Sandra und Matthias Zieboll aus Zittau mit der kleinen Lotte. Lotte kam im Juni zur Welt. © Rafael Sampedro Sandra und Matthias Zieboll aus Zittau mit der kleinen Lotte. Lotte kam im Juni zur Welt.

Inge Reimann mit Tochter Mia. Sie ist im Mai geboren und wird ab August 2017 die Kita im Christlichen Kinderhaus St. Antonius besuchen.

Claudia Jelinek mit ihrem vier Monate alten Sohn Niklas. Er wird ab August die Kindertagesstätte „Spatzennest“ besuchen.



Zittau. Seit 2015 feiert Deutschland einen Babyboom, die Zahl der Geburten im Lande stieg um über vier Prozent. Manche sprechen von einer Trendwende. In Zittau ist davon nicht viel zu merken, obwohl im Stadtbild zweifellos wieder mehr Kinderwagen als in der jüngeren Vergangenheit zu sehen sind.

Der Neugeborenen-Empfang bei Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) im Bürgersaal des Rathauses in der vergangenen Woche rückte die jüngsten Zittauer für einigen Stunden in den Mittelpunkt und zeigte, dass sich die Stadt bemüht zumindest gute Rahmenbedingungen für junge Familien zu schaffen. Bei Müttern und Vätern kam der Neugeborenen-Empfang gut an. Eltern konnten sich dort mit ihren Neugeborenen kostenlos von SZ-Fotograf Rafael Sampedro ablichten lassen. 35 Eltern nutzten das Angebot. Die Veranstaltung war eine Premiere und mehr als reine Symbolik, denn die Anwesenden betrachteten sie als nette Geste und Zeichen der Wertschätzung. Auch bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen schneidet Zittau vergleichsweise gut ab.

Während im gesamten Freistaat die Zahl der Geburten leicht anstieg, ist weder im Kreis noch in Zittau eine Trendwende in Sicht. Die Zahl der Neugeborenen ist 2015 in der Stadt gesunken und auch in diesem Jahr wird es wohl nicht besser. Ein Problem der ganzen Region. Zwischen dem ausbleibenden Babyboom und der Entwicklung der Einwohnerzahlen besteht ein Zusammenhang. Nach dem Wendejahr 1990 gab es einen deutlichen Schnitt bei den Geburtenzahlen. Von fast 4 000 Geburten im Landkreis sank die Zahl schon im Folgejahr auf 2 403. Seit der Jahrtausendwende kommen im Landkreis jährlich rund 2 000 Kinder zur Welt – halb so viele wie vor 25 Jahren.

Zittau verlor seit Anfang des Jahres 20 Einwohner. In der Vergangenheit war der Verlust deutlich höher. Im August lebten rund 26 750 Menschen in Zittau und den Ortsteilen, so die Stadtverwaltung. Die Kernstadt konnte sogar um 33 Einwohner zulegen. Dafür ging es in den Ortsteilen zum Teil deutlich nach unten. Rein statistisch betrachtet kann deshalb von einer Stabilisierung der Einwohnerzahl gesprochen werden.

