Baby-Boom in Island nach der EM

© Symbolfoto: dpa

Genau vor neun Monaten gewann Island bei der Europameisterschaft gegen England mit 2:1 und zog ins Viertelfinale ein. Vor allem die Fans, die ihre Mannschaft mit dem Schlachtruf „Hu!“ anfeuerten, sind in Erinnerung geblieben.

Zu Hause ging die Feier über den bisher größten Erfolg in der Geschichte des isländischen Fußballs offenbar erst richtig los. Wie die isländische Zeitung Visir berichtet, war die Anzahl der Neugeborenen in der Hauptstadt Reykjavik am vergangenen Wochenende höher als je zuvor. Das Blatt berief sich auf einen Tweet von Dr. Asgeir Petur Thorvaldsson, Arzt in der Universitätsklinik Reykjavik, der sich kurz danach bei den jungen Eltern entschuldigte, die seinetwegen jetzt Sprüche wie „Ein Schuss, ein Tor!“ oder „Immer rein mit dem Ball!“ ertragen müssten. (SZ/fa)

