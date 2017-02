Baby bei Autounfall verletzt In einer Linkskurve krachte eine 32-Jährige zwischen Falkenhain und Schmiedeberg gegen einen Baum. Sie und ein Säugling auf dem Beifahrersitz wurden dabei verletzt.

Die junge Frau kam in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. © Egbert Kamprath

Eine junge Frau ist mit ihrem VW Touareg am Mittwochnachmittag auf der Falkenhainer Straße in Richtung Schmiedeberg gegen einen Baum gefahren. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Dresden kam sie gegen 16 Uhr in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein fünf Monate alter Junge, welcher in einer Babyschale auf dem Beifahrersitz saß, wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5 000 Euro. (szo)

