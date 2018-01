BA Riesa bekommt neuen Beirat Das Gremium hat gleich seine Arbeit aufgenommen – und schon erste Pläne gefasst.

Stadtwerke-Chef René Röthig wurde zum Vorsitzenden des 13-köpfigen Gremiums gewählt. © Daniel Kühne

Riesa. An der BA Riesa hat sich ein neues Gremium gegründet – zumindest dem Namen nach: Am 25. Januar konstituierte sich der örtliche Beirat der Studienakademie. Er folgt auf die Koordinierungskommission und soll wie diese den Informationsaustausch zwischen der Akademie und ihren Praxispartnern fördern.

Der Beirat soll unter anderem darüber beraten, wie sich Studienbewerber gewinnen lassen und der Akademie dabei helfen, Ausbildungsplätze zu gewinnen. Auch zu einer besseren öffentlichen Wahrnehmung der BA soll der Beirat beitragen.

Zum Vorsitzenden des 13-köpfigen Gremiums wurde Stadtwerke-Chef René Röthig gewählt, der schon den Vorsitz der Koordinierungskommission innehatte. Schon in der konstituierenden Sitzung seien zahlreiche Impulse zur Zusammenarbeit gesetzt worden, teilte die BA Riesa mit. So sei etwa angeregt worden, die Akademie in der Region besser zu vernetzen. Das könne beispielsweise durch eine verstärkte Präsenz bei Veranstaltungen und durch Vorträge geschehen. Außerdem warb das Gremium um eine intensivere Alumni-Arbeit. (SZ)

