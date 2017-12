BA bildet bald Online-Händler aus Ob man das gut findet oder nicht: Kunden kaufen immer häufiger im Internet. In Riesa reagiert man jetzt darauf.

Riesa. Man merkt es an den leeren Schaufenstern, den bepackten Paketdiensten – und oft auch am eigenen Einkaufsverhalten: Die Handelslandschaft hat sich durch die Digitalisierung stark gewandelt. „Nahezu drei Viertel aller Handelsunternehmen betreiben mittlerweile einen eigenen Online-Shop oder sind auf diversen Online-Marktplätzen präsent“, sagt Katja Soyez von der Staatlichen Studienakademie Riesa. Das Smartphone werde das Kaufverhalten weiter verändern, der Anteil der Online-Umsätze in allen Handelsbranchen steigen.

Darauf reagiert die Studienakademie mit einem neuen Studienangebot – der Vertiefung „E-Commerce“ in der Studienrichtung Handelsmanagement. Dort lernen Studenten etwa, wie ein Online-Shop konzipiert wird, wie man Online-Marketing und Web-Controlling betreibt und wie logistische Herausforderungen gemeistert werden können. Diese Vertiefung erweitert das klassische Studienangebot zum stationären Handel, das künftig „Handelsmanagement und E-Commerce“ heißt.

Die Studienakademie Riesa ist seit mehr als 25 Jahren Partner zahlreicher regional und national agierender Unternehmen der Handelsbranche. Einzel- und Großhändler bilden als Praxispartner im Rahmen des dualen Studiums gemeinsam mit der Studienakademie ihren Fach- und Führungskräfteachwuchs aus. (SZ)

