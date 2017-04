B99 wegen Unfall voll gesperrt

So sieht es an der Unfallstelle aus. © Mario Sefrin

Ostritz. Auf der B 99 in Ostritz in Höhe Viebigstrasse hat es am Donnerstagabend einen Unfall gegeben. Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 58-jährige Dacia-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Sattelzug. Die Frau wurde nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher des Bereitschaftsdiensts der Polizeidirektion Görlitz der SZ. Zu einem früheren Zeitpunkt war die Polizei noch von mehreren Verletzten ausgegangen.

Die Polizei gibt den Sachschaden an den Fahrzeugen mit 75 000 Euro an. Die B99 ist war wegen des Unfalls für mehrere Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Autofahrer mussten eine Umleitung fahren. Die Polizei und die Feuerwehr waren gegen 21 Uhr noch vor Ort. Der Polizeisprecher gab an, dass die Sperrung wohl noch bis etwa 23 Uhr dauern werde. Die Bergung übernimmt eine Firma. Sie gestaltete sich schwierig, weil die Sattelzug-Maschine an der Vorderachse beschädigt war. (szo)

zur Startseite