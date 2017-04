B99 wegen Unfall voll gesperrt

So sieht es an der Unfallstelle aus. © Mario Sefrin

Ostritz. Auf der B 99 in Ostritz in Höhe Viebigstrasse hat es am Donnerstagabend einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto und ein Lkw involviert sind. Die B99 ist deswegen in beiden Richtungen voll gesperrt. Das bestätigte ein Sprecher des polizielichen Bereitschaftsdiensts gegen 18.50 Uhr gegenüber der SZ.

Bei dem Unfall sind laut Polizei mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Polizei und die Feuerwehr sind derzeit noch vor Ort. (szo)

